Кабмин назвал пять приоритетов в работе на 2019 год

Новости Украины: Правительство назвало 5 приоритетов на 2019 год: экономический рост, эффективное государственное управление, развитие человеческого капитала, борьба с коррупцией и безопасность и оборона Украины.

Кабинет министров определил пять приоритетных направлений работы в 2019 году, среди которых экономический рост, эффективное государственное управление, развитие человеческого капитала, борьба с коррупцией и безопасность и оборона Украины. Об этом заявил Премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания правительства.

"Мы заранее готовимся к вхождению в 2019 год, и сегодня я имею возможность представить план действий, который базируется на пяти ключевых приоритетах. Приоритет первый - это усиление экономического роста в 2019 году, приоритет второй - это эффективное управление, государственное управление; приоритет третий, который является одним из наших ключевых, - это развитие человеческого капитала; приоритет четвертый - верховенство права и борьба с коррупцией; приоритет пятый, один из фундаментальных, - вопрос безопасности и обороны нашего государства ", - сказал он.

Гройсман напомнил, что с момента формирования его правительства была принята Программа действий Кабмина до 2020 года включительно, и с тех пор ежегодно чиновники утверждают ежегодную операционную программу действий и каждый квартал и каждые полгода отчитываются о проделанной работе.