В Украине изменят законы об обустройстве госграницы

Новости Украины: Верховная Рада намерена отвести 50м вдоль всей госграницы под пограничную инфраструктуру.

Верховная Рада намерена установить, что вдоль государственной границы в распоряжение Государственной пограничной службы для строительства и содержания пограничной инфраструктуры отводится земельный участок шириной 50 метров.

Соответствующий законопроект №6777 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об инженерно-техническом обустройстве и содержании государственной границы в первом чтении поддержали 227 народных депутатов на пленарном заседании парламента во вторник.

Законопроектом вносятся изменения в Водный и Земельный кодексы Украины, а также в закон о государственной границе Украины.

Согласно тексту законопроекта, в пределах пограничной черты Государственной пограничной службе Украины предоставляются земельные участки шириной не менее 50м вдоль линии государственной границы на суше, берегу украинской части пограничной речки, озера или другого водоема. Эти участки отводятся для строительства инженерно-технических и фортификационных сооружений, ограждений, пограничных знаков, пограничных просек, коммуникаций и надлежащего содержания государственной границы с целью обеспечить соблюдение режима госграницы военными частями погранслужбы.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, его цель – создать условиях для инженерно-технического обустройства госграницы со смежными государствами, прежде всего, с РФ.