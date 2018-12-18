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Климкин: Крым сегодня - это нарастающая глобальная проблема

Климкин: Крым сегодня - это нарастающая глобальная проблема
20:20 Сегодня Телеграф

Новости Украины: В 2014 году оккупация Крыма стала украинской трагедией и проблемой.

Оккупация Крыма в 2014 году стала трагедией для Украины, а сегодня полуостров -нарастающая глобальная проблема в смысле милитаризации и нарушения прав человека. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"В 2014 году оккупация Крыма стала украинской трагедией и проблемой. Но, как мы и предупреждали, сегодня оккупированный Крым превращается в фундаментальный вызов для региональной и глобальной безопасности и стабильности. Это нарастающая глобальная проблема - и в смысле его милитаризации, и в смысле систематического нарушения прав человека", - сказал Климкин.

 

Он отметил, что мировое сообщество постепенно начинает созревать к тому, чтобы выработать комплексный ответ на вызовы и деструктивные тенденции, которые были запущены с приходом на украинский полуостров российских оккупантов.

В этом контексте Климкин акцентировал, что новая резолюция Генассамблеи ООН — это еще одна важная ступенька, которая приближает нас к комплексному решению "крымского вопроса" и деоккупации полуострова.

Климкин и глава МИД Австрии поговорили о российской агрессии

Глава МИД выразил благодарность всем, кто поддержал, работал и работает для того, чтобы Крым снова стал безопасным, правовым и украинским".

Как сообщалось, Генассамблея ООН 17 декабря приняла внесенную группой из сорока государств во главе с Украиной резолюцию "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь (Украина), районов Черного и Азовского морей". "За" проголосовали 66 государств-членов, "Против" — 19, "Воздержались" — 72.

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Все по теме:

Украина, ООН, Генассамблея ООН, Павел Климкин.
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