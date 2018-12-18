Освобождение заложников: В Минске Украина предложит два варианта

Новости Украины: На очередном заседании Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе 19 декабря украинская сторона снова будет предлагать варианты освобождения заключенных и пленных.

Украина предложит в Минске два формата освобождения заложников - 19/66 и 23/2318.12.2018 20:16 90

Украина 19 декабря на заседании Трехсторонней контактной группы еще раз подтвердит свою готовность освободить задержанных сепаратистов и осужденных в Украине россиян в обмен на освобождение украинских политзаключенных, содержащихся в ОРДЛО и России.

Об этом сообщила во вторник первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

"Параллельно не останавливается работа по освобождению всех остальных заложников и политзаключенных Кремля. 19 декабря в Минске, на последней в этом году встрече рабочих групп, мы еще раз подтверждаем готовность провести освобождение в формате 19-66 (украинцев в ОРДЛО на помилованных сепаратистов ) и 23-23 (осужденных в Украине россиян в обмен на политзаключенных Кремля)", - написала она.

По словам Геращенко, украинская сторона также настаивает на немедленном создании механизма при участии РФ и МККК по поиску пропавших без вести, в первую очередь на оккупированных территориях.

Как сообщалось, последний обмен пленными состоялся в Донбассе 27 декабря 2017 года. Тогда в Украину вернулись 73 заложника. Украина передала на оккупированную территорию 233 человека.