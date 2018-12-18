Скачать
Среда, 19.12.2018
Глава Конференции римо-католических епископов Украины поздравил Епифания
Глава Конференции римо-католических епископов Украины поздравил Епифания
ЕСПЧ потребовал от РФ актуальные данные о состоянии здоровья Павла Гриба
ЕСПЧ потребовал от РФ актуальные данные о состоянии здоровья Павла Гриба
Стал известен график подготовки Динамо в зимнее межсезонье
Стал известен график подготовки Динамо в зимнее межсезонье
Стали известны имена номинантов на премию YUNA-2019
Стали известны имена номинантов на премию YUNA-2019

Волкер и Йованович встретились с Полтораком

Волкер и Йованович встретились с Полтораком
23:30 Вт, 18 Декабрь 2018 Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины: Волкер и Йованович призвали Россию освободить пленных украинских моряков.

Спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер и посол США в Украине Мари Йованович призвали власти Российской Федерации освободить всех 24 пленных украинских моряков.

Об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине в "Твиттере".

"Спецпредставитель Волкер и посол Йованович встретились с министром обороны Степаном Полтораком и подчеркнули, что агрессия России неприемлема", - сообщает посольство.

"Россия должна освободить украинских членов экипажей, вернуть украинские суда, а также не препятствовать морскому транзиту в/из украинских портов", - говорится в сообщении.

 

Напомним, ранее Курт Волкер подчеркнул, что все хорошо понимают, что Российская Федерация является настоящим агрессором в отношении украинских моряков

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Степан Полторак, Мари Йованович, Курт Волкер, Захваченные моряки.
загрузка...
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День святого Николая 2018: поздравления в прозе и стихах для родных и друзей
02 "Подарок Святого Николая": Президент присоединился к акции для участников АТО
03 День зимнего солнцестояния 2018: что нужно знать о природном явлении
04 Отопление для херсонцев подорожает на 25%
05 Зарплата преподавателей вузов вырастет на 20%
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Единая Православная церковь Украины: будут ли переносить празднование Рождества
Будут ли переносить празднование Рождества в Украине
Климкин: Крым сегодня - это нарастающая глобальная проблема
Климкин: Крым сегодня - это глобальная проблема
Ледниковый период: На День святого Николая в Украине сильно похолодает
На День святого Николая в Украине сильно похолодает
День святого Николая 2018: поздравления в прозе и стихах для родных и друзей
День святого Николая 2018: поздравления в прозе и стихах для родных и друзей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь