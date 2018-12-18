Волкер и Йованович встретились с Полтораком

Новости Украины: Волкер и Йованович призвали Россию освободить пленных украинских моряков.

Спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер и посол США в Украине Мари Йованович призвали власти Российской Федерации освободить всех 24 пленных украинских моряков.

Об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине в "Твиттере".

"Спецпредставитель Волкер и посол Йованович встретились с министром обороны Степаном Полтораком и подчеркнули, что агрессия России неприемлема", - сообщает посольство.

"Россия должна освободить украинских членов экипажей, вернуть украинские суда, а также не препятствовать морскому транзиту в/из украинских портов", - говорится в сообщении.

Спецпредставник Волкер і посол Йованович зустрілись з міністром оборони @Poltorak і наголосили, що агресія Росії є неприйнятною. Росія повинна звільнити українських членів екіпажу, повернути українські судна, а також не перешкоджати морському транзиту до та з українських портів. pic.twitter.com/KyqEpKq0Nd — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 18 декабря 2018 г.

Напомним, ранее Курт Волкер подчеркнул, что все хорошо понимают, что Российская Федерация является настоящим агрессором в отношении украинских моряков