Вступил в силу новый закон о дипломатической службе: что изменится

Новости Украины: Сегодня, 19 декабря, вступил в силу новый закон о дипломатической службе.

В Украине вступил в силу закон № 2449-VIII о дипломатической службе. Полгода назад его опубликовали в официальном парламентском издании "Голос Украины".

Закон вводит категории дипломатических должностей.

Категория “А” - это госсекретарь МИД, чрезвычайный и полномочный посол Украины, чрезвычайный и полномочный посол Украины с резиденцией в Киеве; постпред Украины при международной организации, представитель Украины при международной организации, глава миссии Украины при международной организации.

Категория “Б” - шире. Это генконсул, заместитель постпреда, заместитель представителя при международной организации, заместитель главы миссии Украины при международной организации, советник-посланник, посол по особым поручениям, дипломатический советник, консул Украины, представитель МИД на территории Украины, руководители структурных подразделений аппарата МИД и их заместители.

К категории “В” относятся все другие дипломатические должности.

Президент по представлению министра иностранных дел назначает чрезвычайного и полномочного посла Украины, полномочного посла Украины с резиденцией в Киеве, постпреда Украины, представителя Украины при международной организации, главу миссии Украины при международной организации. Глава государства также имеет право увольнять их с этих должностей.

Ранее при назначении лиц на эти должности Министерство иностранных дел должно было советоваться с парламентским комитетом по иностранным делам, однако парламент принял закон в редакции без такой нормы. Тогда спикер парламента Андрей Парубий пообещал, что президент подпишет указ, которым обяжет министерство снова советоваться с комитетом.

И действительно, указом № 168/2018 от 15 июня 2018 года президент установил, что в комитете ВР по иностранным делам нужно представлять кандидатуры на указанные должности. Порядок такого представления должен утвердить МИД вместе с комитетом. Этот указ тоже вступил в силу сегодня - вместе с законом о дипслужбе.

Одна из причин досрочного отзыва работников дипломатической службы - действия лица или его семьи, которые могут привести к негативным последствиям, в том числе для имиджа Украины за рубежом.

Период работы граждан Украины в секретариатах и органах международных организаций, членом которых является Украина, а также в юрисдикционных органах засчитывается в стаж дипслужбы.

Кабмин определит должностные оклады дипслужащих с учетом спецтребований к профессиональной компетентности.

Дипслужащим в долгосрочной командировке государство должно оплатить переезд, подъемную помощь, визит в Украину на период отпуска раз в год, предоставление медицинской помощи (не только неотложной), страхования, что обеспечит экстренную, первичную и специализированную медицинскую помощь. Также государство берет на себя расходы в связи с обучением в детском саду и школе детей работника дипслужбы. Украина планирует обеспечить оплату аренды жилья и коммунальных услуг.

Отметим, что закон о дипломатической службе, который утратил силу в связи с началом действия этого, предусматривал и другие гарантии для работников дипслужб: в случае необходимости улучшения жилищных условий право на получение земельного участка и беспроцентного кредита на срок до 20 лет; право на санаторно-курортное лечение, в том числе после выхода на пенсию или в отставку. Супругам сотрудника дипслужбы обязывались выплатить деньги в связи с увольнением из-за долгосрочной командировки мужа/жены.