Скачать
Среда, 19.12.2018
В декабре украинцам выплатят сразу две пенсии
В декабре украинцам выплатят сразу две пенсии
Вступил в силу новый закон о дипломатической службе: что изменится
Вступил в силу новый закон о дипломатической службе: что изменится
Ломаченко и Усик претендуют на звание Боксер года
Ломаченко и Усик претендуют на звание Боксер года
День святого Николая 2018: истоки праздника и интересные обычаи
День святого Николая 2018: истоки праздника и интересные обычаи

Вступил в силу новый закон о дипломатической службе: что изменится

Вступил в силу новый закон о дипломатической службе: что изменится
10:20 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Сегодня, 19 декабря, вступил в силу новый закон о дипломатической службе.

В Украине вступил в силу закон № 2449-VIII о дипломатической службе. Полгода назад его опубликовали в официальном парламентском издании "Голос Украины".

Закон вводит категории дипломатических должностей.

Категория “А” - это госсекретарь МИД, чрезвычайный и полномочный посол Украины, чрезвычайный и полномочный посол Украины с резиденцией в Киеве; постпред Украины при международной организации, представитель Украины при международной организации, глава миссии Украины при международной организации.

Категория “Б” - шире. Это генконсул, заместитель постпреда, заместитель представителя при международной организации, заместитель главы миссии Украины при международной организации, советник-посланник, посол по особым поручениям, дипломатический советник, консул Украины, представитель МИД на территории Украины, руководители структурных подразделений аппарата МИД и их заместители.

К категории “В” относятся все другие дипломатические должности.

Президент по представлению министра иностранных дел назначает чрезвычайного и полномочного посла Украины, полномочного посла Украины с резиденцией в Киеве, постпреда Украины, представителя Украины при международной организации, главу миссии Украины при международной организации. Глава государства также имеет право увольнять их с этих должностей.

Волкер и Йованович встретились с Полтораком

Ранее при назначении лиц на эти должности Министерство иностранных дел должно было советоваться с парламентским комитетом по иностранным делам, однако парламент принял закон в редакции без такой нормы. Тогда спикер парламента Андрей Парубий пообещал, что президент подпишет указ, которым обяжет министерство снова советоваться с комитетом.

И действительно, указом № 168/2018 от 15 июня 2018 года президент установил, что в комитете ВР по иностранным делам нужно представлять кандидатуры на указанные должности. Порядок такого представления должен утвердить МИД вместе с комитетом. Этот указ тоже вступил в силу сегодня - вместе с законом о дипслужбе.

Одна из причин досрочного отзыва работников дипломатической службы - действия лица или его семьи, которые могут привести к негативным последствиям, в том числе для имиджа Украины за рубежом.

Период работы граждан Украины в секретариатах и органах международных организаций, членом которых является Украина, а также в юрисдикционных органах засчитывается в стаж дипслужбы.

Кабмин определит должностные оклады дипслужащих с учетом спецтребований к профессиональной компетентности.

Дипслужащим в долгосрочной командировке государство должно оплатить переезд, подъемную помощь, визит в Украину на период отпуска раз в год, предоставление медицинской помощи (не только неотложной), страхования, что обеспечит экстренную, первичную и специализированную медицинскую помощь. Также государство берет на себя расходы в связи с обучением в детском саду и школе детей работника дипслужбы. Украина планирует обеспечить оплату аренды жилья и коммунальных услуг.

Отметим, что закон о дипломатической службе, который утратил силу в связи с началом действия этого, предусматривал и другие гарантии для работников дипслужб: в случае необходимости улучшения жилищных условий право на получение земельного участка и беспроцентного кредита на срок до 20 лет; право на санаторно-курортное лечение, в том числе после выхода на пенсию или в отставку. Супругам сотрудника дипслужбы обязывались выплатить деньги в связи с увольнением из-за долгосрочной командировки мужа/жены.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

МИД Украины, Голос Украины, Дипломатия.
загрузка...
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День святого Николая 2018: поздравления в прозе и стихах для родных и друзей
02 День святого Николая 2018: красивые поздравления и открытки
03 День святого Николая 2018: истоки праздника и интересные обычаи
04 День зимнего солнцестояния 2018: что нужно знать о природном явлении
05 Мороз и солнце: синоптики рассказали, какой будет погода на День святого Николая
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Мороз и солнце: синоптики рассказали, какой будет погода на День святого Николая
Мороз и солнце: погода на День святого Николая
Новая кредитная программа для Украины: в МВФ обнародовали детали
Кредитная программа для Украины: в МВФ обнародовали детали
Евро продолжает дорожать: НБУ опубликовал курс валют на 19 декабря
Евро продолжает дорожать: Курс валют на 19 декабря
День святого Николая 2018: красивые поздравления и открытки
День святого Николая 2018: красивые поздравления и открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь