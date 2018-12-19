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ОБСЕ и Украина планируют "новогоднюю тишину" на Донбассе

ОБСЕ и Украина планируют &quot;новогоднюю тишину&quot; на Донбассе
16:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: ОБСЕ и Украина предложили договориться о режиме тишины на Донбассе до Нового года, 27 декабря пройдет скайп-конференция по дате.

Украинская сторона и ОБСЕ выступили в Минске с предложением установить режим тишины на Донбассе до Нового года, для окончательного определения даты 27 декабря состоится скайп-конференция подгруппы по безопасности, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

"ОБСЕ и Украины предложили после окончания режима военного положения, в случае отсутствия провокаций со стороны РФ и прекращения актов агрессии, установить постоянный режим тишины на Донбассе до новогодних и рождественских праздников. 27 декабря состоится скайп-конференция подгруппы по безопасности, на которой обсудят … окончательную возможную дату перемирия. Об этом договорились сегодня на ТКГ в Минске, где украинскую сторону представляет Е.Марчук", - написала она на странице в Фейсбуке.

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При этом И.Геращенко подчеркнула, что объявление режима тишины возможно только в случае отсутствия провокаций и открытой агрессии со стороны РФ.

По ее словам, если 27 декабря в ходе скайп-конференции удастся констатировать деэскалацию и согласовать дату установления режима тишины, это будет 18-я попытка перемирия.

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ОБСЕ, Ирина Геращенко, Донбасс, Минск, ТКГ.
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