Глава МИД обратил внимание на отсутствие милосердия у Кремля

Новости Украины: Глава МИД Украины сетует на ухудшение здоровья украинских политзаключенных, которых Кремль не собирается отпускать.

В российском Кремле не имеют милосердия и мужества к незаконно удерживаемым украинским политзаключенным, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Ухудшение состояния здоровья Павла Гриба, существенное обострение болезни Станислава Клыха, неоказание медицинской помощи больному диабетом Эдему Бекирову. И на этом фоне - полное нежелание Москвы осуществить обмен", - написал П.Климкин в своем микроблоге Твиттер в среду.

Погіршення стану здоров’я Павла Гриба,суттєве загострення хвороби Станіслава Клиха,ненадання медичної допомоги хворому на діабет Едему Бекірову.І на цьому тлі – повне небажання Москви здійснити обмін.Хто повний милосердя, неодмінно має мужність, писав Конфуцій.Це – не про Кремль. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 19 декабря 2018 г.

Как сообщалось, у украинского гражданина П.Гриба, который обвиняется в Российской Федерации в содействии терроризму, прогрессируют заболевания.

Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала также об ухудшении состояния здоровья С.Клыха, в частности, по его словам, оно (здоровье – ред) критическое, возможна гангрена и есть подозрение на рак.

Также в министерстве иностранных дел Украины требовали от РФ предоставления медицинской помощи больному сахарным диабетом крымскотатарскому активисту Э.Бекирову, арестованному 13 декабря, в связи с прямой угрозой его жизни.