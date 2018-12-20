Повестка дня Рады: "Земельный" мораторий и ограничения для РПЦ

Новости Украины: В четверг, 20 декабря, народные депутаты на заседании Верховной Рады рассмотрят законопроект о противодействию рейдерству, продление моратория на продажу земли.

Верховная Рада Украины планирует продлить мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, отложить запуск трансплантологии, утвердить план на следующую сессию и ввести запрет на проверку средств массовой информации в предвыборный период. Соответствующие законопроекты внесены в повестку дня парламента.

Правда, начать депутатам придется с законопроекта №8121 о противодействии рейдерству, который парламентарии не успели рассмотреть в среду. Кроме этого, у депутатов остались долги с предыдущих дней в виде ратификаций межгосударственных соглашений и отсрочки полноценного запуска трансплантологии до 1 января 2020 года.

В первом чтении Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект №4511, который предоставляет Русской православной церкви особый статус. Согласно документу, избрание руководства церкви с центром, который расположен в государстве-агрессоре, должно происходить по согласованию с украинским органом, который занимается религиозными вопросами. Приглашение иностранных церковных деятелей в Украину также должно согласовываться с украинскими властями. В противном случае деятельность такой религиозной организации может быть приостановлена.

Также депутаты планируют продлить мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. В парламенте зарегистрировано 15 альтернативных документов по этому вопросу. Поэтому срок, на который необходимо продлить мораторий, нардепы должны определить сегодня.

Не забудет Рада и о президентской предвыборной гонке: парламентариям предлагают принять постановление о запрете на проверку средств массовой информации в предвыборный период. Как говорится в пояснительной записке, такие проверки могут повлечь злоупотребления со стороны заинтересованных лиц, которые приведут к необъективному освещению событий в избирательный период.

Депутаты планируют утвердить календарный план проведения десятой сессии Верховной Рады Украины, которая, согласно документу, должна начаться 5 февраля 2019 года.

В повестке дня предусмотрены также вопросы топливно-энергетического комплекса и аграрного сектора. В частности нардепы, как ожидается, рассмотрят законопроект №8449 о предоставлении государственной поддержки производителям электроэнергии из возобновляемых источников энергии. Наконец в планах парламента рассмотреть вопрос о внесении изменений в ЗУ "О государственной службе", в частности, в части уточнения перечня документов, которые необходимо подавать на конкурс при поступлении на государственную службу.