Скачать
Четверг, 20.12.2018
Украина отказалась от 2-го уровня пенсионной системы и лимита на начисление ЕСВ
Украина отказалась от 2-го уровня пенсионной системы и лимита на начисление ЕСВ
Итоги 19 декабря: открытие главной елки страны, две пенсии, образование в медучреждениях
Итоги 19 декабря: открытие главной елки страны, две пенсии, образование в медучреждениях
ПСЖ - Генгам, Лион - Страсбург и другие пары 1\4 Кубка французской лиги
ПСЖ - Генгам, Лион - Страсбург и другие пары 1\4 Кубка французской лиги
Facebook разрешил сторонним сервисам читать сообщения пользователей
Facebook разрешил сторонним сервисам читать сообщения пользователей

Повестка дня Рады: "Земельный" мораторий и ограничения для РПЦ

Повестка дня Рады: &quot;Земельный&quot; мораторий и ограничения для РПЦ
10:14 Сегодня Телеграф УНН Фото: rada.gov.ua

Новости Украины: В четверг, 20 декабря, народные депутаты на заседании Верховной Рады рассмотрят законопроект о противодействию рейдерству, продление моратория на продажу земли.

Верховная Рада Украины планирует продлить мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, отложить запуск трансплантологии, утвердить план на следующую сессию и ввести запрет на проверку средств массовой информации в предвыборный период. Соответствующие законопроекты внесены в повестку дня парламента.

Правда, начать депутатам придется с законопроекта №8121 о противодействии рейдерству, который парламентарии не успели рассмотреть в среду. Кроме этого, у депутатов остались долги с предыдущих дней в виде ратификаций межгосударственных соглашений и отсрочки полноценного запуска трансплантологии до 1 января 2020 года.

В первом чтении Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект №4511, который предоставляет Русской православной церкви особый статус. Согласно документу, избрание руководства церкви с центром, который расположен в государстве-агрессоре, должно происходить по согласованию с украинским органом, который занимается религиозными вопросами. Приглашение иностранных церковных деятелей в Украину также должно согласовываться с украинскими властями. В противном случае деятельность такой религиозной организации может быть приостановлена.

Также депутаты планируют продлить мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. В парламенте зарегистрировано 15 альтернативных документов по этому вопросу. Поэтому срок, на который необходимо продлить мораторий, нардепы должны определить сегодня.

Вступил в силу новый закон о дипломатической службе: что изменится

Не забудет Рада и о президентской предвыборной гонке: парламентариям предлагают принять постановление о запрете на проверку средств массовой информации в предвыборный период. Как говорится в пояснительной записке, такие проверки могут повлечь злоупотребления со стороны заинтересованных лиц, которые приведут к необъективному освещению событий в избирательный период.

Депутаты планируют утвердить календарный план проведения десятой сессии Верховной Рады Украины, которая, согласно документу, должна начаться 5 февраля 2019 года.

В повестке дня предусмотрены также вопросы топливно-энергетического комплекса и аграрного сектора. В частности нардепы, как ожидается, рассмотрят законопроект №8449 о предоставлении государственной поддержки производителям электроэнергии из возобновляемых источников энергии. Наконец в планах парламента рассмотреть вопрос о внесении изменений в ЗУ "О государственной службе", в частности, в части уточнения перечня документов, которые необходимо подавать на конкурс при поступлении на государственную службу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Законопроекты, Продажа земли, Нардепы, Рассмотрение, Повестка дня, Продление моратория, Противодействие рейдерству.
загрузка...
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какие знаки Зодиака разбогатеют в 2019 году
02 Гороскоп на сегодня, 20 декабря 2018: все знаки Зодиака
03 Какое любимое слово у каждого знака зодиака: что оно означает
04 "Отправлю вас в нокаут одной левой": Болельщик бросил вызов Ломаченко
05 Погода на 20 декабря: гололедица, умеренный снег и дождь
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода на 20 декабря: гололедица, умеренный снег и дождь
Погода на 20 декабря: гололедица, умеренный снег и дождь
Генассамблея ООН приняла всемирный миграционный пакт
Генассамблея ООН приняла всемирный миграционный пакт
ООС: Потерь среди ВСУ в течение минувших суток нет
ООС: Потерь среди ВСУ в течение минувших суток нет
Что подарить на Новый год 2019: лучшие идеи подарков
Что подарить на Новый год 2019: лучшие идеи подарков
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь