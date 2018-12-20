Посол Турции Йонет Джан Тезель завершил дипломатическую миссию в Украине

Новости Украины: Заместитель главы МИД Украины Василий Боднар выразил благодарность послу Турецкой Республики в Украине Йонету Джану Тезелю за вклад в развитие отношений.

Посол Турецкой Республики в Украине Йонет Джан Тезель завершил дипломатическую миссию в Украине. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"19 декабря заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар принял Посла Турецкой Республики в Украине Йонета Джана Тезеля в связи с завершением его дипломатической миссии в Украине", - говорится в сообщении.

Как проинформировали в МИД, стороны обсудили состояние и перспективы развития стратегического сотрудничества между Украиной и Турцией в политической, экономической и культурной сферах.

Боднар выразил благодарность Йонету Джан Тезелю за его значительный личный вклад в развитие отношений между Украиной и Турцией и пожелал дальнейших профессиональных успехов.

Напомним, Президент Польши Анджей Дуда подписал постановление об отзыве с 31 января 2019 года своего Чрезвычайного и Полномочного Посла Польши в Украине Яна Пекло. Глава Кабинета президента Кшиштоф Щерский сообщил, что увольнение Пекло не связано с оценкой польско-украинских отношений.