Сбежавшему в РФ экс-премьер-министру Украины аннулировали санкции

Новости Украины: Экс-премьер-министру Украины аннулировали санкции ЕС, обязавши Евросоюз возместить расходы на судебную процедуру австрийским адвокатам Азарова.

Европейский суд своим решением от 19 декабря аннулировал санкции, которые были наложены на экс-премьер-министра Николая Азарова, который бежал в Россию. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на решение суда.

"Решение Совета ЕС от 5 мая 2015 года, о внесении изменений в решении от 2014 года относительно ограничительных мер в отношении некоторых лиц, организаций и органов, что было связано с ситуацией в Украине, аннулируются, в том пункте, что касается господина Николая Яновича Азарова", - говорится в решении.

При этом Европейский суд также обязал ЕС возместить расходы на судебную процедуру австрийским адвокатам Азарова Александеру Еґґеру и Габриэлю Лански, как в ходе начального судебного разбирательства, так и в процессе апелляции.

Напомним, украинское правительство, в ходе подсчетов установило, что Янукович и его приспешники с помощью преступных схем вывели из Украины сумму, сопоставимую с размерами госбюджета.

В связи с этим в 2014 году ЕС заблокировал счета в банках на своей территории, принадлежащие Януковичу и ряда людей, входивших в его правительство, в частности, и Азарова.

Янукович и Азаров подали иски в Евросуд, чтобы снять с себя санкции.