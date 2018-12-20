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Сбежавшему в РФ экс-премьер-министру Украины аннулировали санкции

Сбежавшему в РФ экс-премьер-министру Украины аннулировали санкции
12:22 Сегодня Телеграф www.pravda.com.ua Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Экс-премьер-министру Украины аннулировали санкции ЕС, обязавши Евросоюз возместить расходы на судебную процедуру австрийским адвокатам Азарова.

Европейский суд своим решением от 19 декабря аннулировал санкции, которые были наложены на экс-премьер-министра Николая Азарова, который бежал в Россию. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на решение суда.

"Решение Совета ЕС от 5 мая 2015 года, о внесении изменений в решении от 2014 года относительно ограничительных мер в отношении некоторых лиц, организаций и органов, что было связано с ситуацией в Украине, аннулируются, в том пункте, что касается господина Николая Яновича Азарова", - говорится в решении.

При этом Европейский суд также обязал ЕС возместить расходы на судебную процедуру австрийским адвокатам Азарова Александеру Еґґеру и Габриэлю Лански, как в ходе начального судебного разбирательства, так и в процессе апелляции.

Напомним, украинское правительство, в ходе подсчетов установило, что Янукович и его приспешники с помощью преступных схем вывели из Украины сумму, сопоставимую с размерами госбюджета.

ГПУ уведомила Азаровых о подозрении в получении 140 млн грн взятки

В связи с этим в 2014 году ЕС заблокировал счета в банках на своей территории, принадлежащие Януковичу и ряда людей, входивших в его правительство, в частности, и Азарова.

Янукович и Азаров подали иски в Евросуд, чтобы снять с себя санкции.

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Николай Азаров, ЕС, Европейский Суд, Евросуд, Азаров, Европейский союз, Евросоюз.
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