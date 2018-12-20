Скачать
Четверг, 20.12.2018
Украина отказалась от 2-го уровня пенсионной системы и лимита на начисление ЕСВ
Украина отказалась от 2-го уровня пенсионной системы и лимита на начисление ЕСВ
Путин рассказал о возможности обмена пленных моряков
Путин рассказал о возможности обмена пленных моряков
Хук: C Усиком я не был готов на 100% ни физически, ни умственно
Хук: C Усиком я не был готов на 100% ни физически, ни умственно
Facebook разрешил сторонним сервисам читать сообщения пользователей
Facebook разрешил сторонним сервисам читать сообщения пользователей

Рада отправила антирейдерский законопроект на повторное голосование

Рада отправила антирейдерский законопроект на повторное голосование
12:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Депутаты отправили на повторное голосование антирейдерский законопроект, поддержали закон только 235 депутатов.

Верховная Рада Украины отправила на повторное второе голосование антирейдерский законопроект №8121 "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты относительно противодействию рейдерству".

"За" проголосовало 235 депутатов. Для принятия закона в целом на этом заседании депутатам не хватило голосов.

Как сообщалось, законопроект предлагает ввести ряд предохранителей, которые бы сделали невозможным неправомерное завладение землями, используемых сельхозпредприятиями, а также предотвратили захват имущества и присвоение корпоративных прав этих предприятий.

Напомним, также согласно повестке дня Рады, нардепы должны рассмотреть отложение запуска трансплантологии, утвердить план на следующую сессию и ввести запрет на проверку средств массовой информации в предвыборный период. Соответствующие законопроекты внесены в повестку дня парламента.

В первом чтении Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект №4511, который предоставляет Русской православной церкви особый статус. Согласно документу, избрание руководства церкви с центром, который расположен в государстве-агрессоре, должно происходить по согласованию с украинским органом, который занимается религиозными вопросами. Приглашение иностранных церковных деятелей в Украину также должно согласовываться с украинскими властями. В противном случае деятельность такой религиозной организации может быть приостановлена.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Повторное голосование, Антирейдерский законопроект, Земельный Кодекс Украины.
загрузка...
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 20 декабря 2018: все знаки Зодиака
02 Какие знаки Зодиака разбогатеют в 2019 году
03 Погода на 20 декабря: гололедица, умеренный снег и дождь
04 Какое любимое слово у каждого знака зодиака: что оно означает
05 "Отправлю вас в нокаут одной левой": Болельщик бросил вызов Ломаченко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода на 20 декабря: гололедица, умеренный снег и дождь
Погода на 20 декабря: гололедица, умеренный снег и дождь
НАПК выявило нарушения в декларации депутата Геллера
НАПК выявило нарушения в декларации депутата Геллера
Минздрав: за последнюю неделю в Украине от гриппа умерло два человека
За последнюю неделю в Украине от гриппа умерло два человека
Что подарить на Новый год 2019: лучшие идеи подарков
Что подарить на Новый год 2019: лучшие идеи подарков
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь