Рада отправила антирейдерский законопроект на повторное голосование

Новости Украины: Депутаты отправили на повторное голосование антирейдерский законопроект, поддержали закон только 235 депутатов.

Верховная Рада Украины отправила на повторное второе голосование антирейдерский законопроект №8121 "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты относительно противодействию рейдерству".

"За" проголосовало 235 депутатов. Для принятия закона в целом на этом заседании депутатам не хватило голосов.

Как сообщалось, законопроект предлагает ввести ряд предохранителей, которые бы сделали невозможным неправомерное завладение землями, используемых сельхозпредприятиями, а также предотвратили захват имущества и присвоение корпоративных прав этих предприятий.

Напомним, также согласно повестке дня Рады, нардепы должны рассмотреть отложение запуска трансплантологии, утвердить план на следующую сессию и ввести запрет на проверку средств массовой информации в предвыборный период. Соответствующие законопроекты внесены в повестку дня парламента.

В первом чтении Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект №4511, который предоставляет Русской православной церкви особый статус. Согласно документу, избрание руководства церкви с центром, который расположен в государстве-агрессоре, должно происходить по согласованию с украинским органом, который занимается религиозными вопросами. Приглашение иностранных церковных деятелей в Украину также должно согласовываться с украинскими властями. В противном случае деятельность такой религиозной организации может быть приостановлена.