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Президент Турции назначил нового посла в Украине

Президент Турции назначил нового посла в Украине
17:17 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил главой посольства Турции в Киеве Ягмура Ахмета Гюльдере, он ранее был советником в посольстве Турции в Москве.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал распоряжения о назначении новых руководителей 25 турецких дипломатических миссий за рубежом, в том числе в Украине. Соответствующие распоряжения президента опубликованы в официальном вестнике Турции.

"Турецкое посольство в Киеве возглавит заместитель главы департамента МИД по делам Восточной Европы Ягмур Ахмет Гюльдере. Он сменит на этой должности Йонета Джана Тезеля", - говорится в документе.

Также назначены новые главы диппредставительств в Анголе, Бразилии, Косово, Румынии, Узбекистане, Испании, Австрии, Австралии, Йемене, Иране, Эфиопии, при ЕС, в Ботсване, Южном Судане, Гане, Руанде, Камеруне и других странах.

Кроме того, назначили нового посла в РФ. Им стал глава консульской службы МИД Турции Мехмет Самсар, который был турецким послом в Украине с 2011 по 2013 год.

Посол Турции Йонет Джан Тезель завершил дипломатическую миссию в Украине

Как сообщалось, назначенный послом в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере ранее был советником посольства Турции в Москве. Он владеет русским языком. Во время кризиса турецко-российских отношений принимал участие в его решении.

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Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Турции, Назвачение, Посол Турции в Украине, Ягмур Ахмет Гюльдере.
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