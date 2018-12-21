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В ГПУ прокомментировали решение суда ЕС об отмене санкций против Азарова

В ГПУ прокомментировали решение суда ЕС об отмене санкций против Азарова
09:56 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины: В Генеральной прокуратуре Украины сообщили, что несмотря на решение суда в еС отменить санкции в отношении Николая Азарова, его активы все еще арестованы.

Спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко заявил, что несмотря на решение суда ЕС об отмене санкций в отношении Николая Азарова, его активы в Украине и за границей все еще арестованы в рамках уголовных дел.

Лысенко сообщил, что практически все обнаруженные активы бывших высокопоставленных чиновников времен Виктора Януковича, включительно и Николая Азарова, арестованы в рамках соответствующих уголовных производств.

Спикер ГПУ уверил, что арест упомянутых активов по уголовным производствам продлится невзирая на действия административных санкций ЕС и Швейцарии. По словам Лысенко, активы могут вернуть в Украину после того, как соответствующие решения суда вступят в силу.

Отмечается, что отмена судом решений Совета ЕС о расширении санкций в отношении отдельных лиц никаким образом не повлияет на действующий санкционный режим Евросоюза.

В ГПУ отметили, что на сегодняшний день, административные санкции ЕС действуют в отношении 13 украинских бывших высокопоставленных чиновников, в Швейцарии - в отношении 18-ти. Например, в Швейцарии приняли решение о продлении еще на один год санкций в отношении бывшего окружения Виктора Януковича.

Напомним, 5 марта 2014 года в ЕС заморозили активы 18 украинских граждан,включительно Николая Азарова, по подозрению в присвоении государственных средств и причастности к нарушениям прав человека в Украине. В среду, 19 декабря, четвертая палата Суда Европейского Союза приняла решение отменить санкции в отношении Николая Азарова.

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Все по теме:

Николай Азаров, ГПУ, Активы, Андрей Лысенко, Суд ЕС, Снятие санкций.
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