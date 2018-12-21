У Путина объяснили, почему нельзя провести обмен "всех на всех"

Новости Украины: В Кремле заявили, что Украина и Россия не могут договориться об обмене по формуле "всех на всех" из-за разной "классификации" удерживаемых лиц.

В Кремле заявили, что Украина и Россия не могут договориться об обмене по формуле "всех на всех" из-за разной "классификации" удерживаемых лиц.

Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, почему глава российского государства Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции так и не ответил касательно судьбы россиян, осужденных в Украине, несмотря на то, что этот вопрос задавался трижды.

Песков заявил, что президент РФ заинтересован, чтобы россияне как можно скорее вернулись на Родину, но вопрос задавался в контексте того, что их надо менять на захваченных украинских моряков. "В этом контексте президент сказал, что это вопрос следствия и вопрос решения суда", - сказал Песков.

"То, что президент конкретно не ответил, связано с тем, что на самом деле это очень сложный вопрос. Россия давно выступает инициатором того, чтобы произвести обмен "всех на всех", но существует разница в подходах в квалификации тех, кто находится в Москве, и тех, кто находится в Киеве, кем считать этих людей, и отсюда происходит несостыковка в количестве людей, количестве тех, кого предлагается менять всех на всех", - пояснил пресс-секретарь.

Он подчеркнул, что эта работа ведется, и добавил, что ей во многом занимается лидер организации "Украинский выбор" Виктор Медведчук.

Отвечая на уточняющий вопрос, как Кремль квалифицирует россиян, осужденных в Украине за бои на Донбассе, Песков сказал: "Здесь нельзя говорить обобщающе – здесь можно только персонально говорить. Это долгий и сложный разговор".