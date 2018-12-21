Скачать
Пятница, 21.12.2018
МИД Украины прекращает оформление виз в международных аэропортах
МИД Украины прекращает оформление виз в международных аэропортах
Украина предлагает 27 декабря провести видеоконференцию ТКГ
Украина предлагает 27 декабря провести видеоконференцию ТКГ
Чемпионка Европы Прищепа о мотивации, планах и главной проблеме легкой атлетики Украины
Чемпионка Европы Прищепа о мотивации, планах и главной проблеме легкой атлетики Украины
Назначен первый штраф за &quot;нелегальный&quot; запуск спутников
Назначен первый штраф за "нелегальный" запуск спутников

Стало известно, когда "Народный фронт" определится с кандидатом в президенты

Стало известно, когда &quot;Народный фронт&quot; определится с кандидатом в президенты
14:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Председатель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак сообщил, что на съезде партии 2 февраля будет избран кандидат для участия в выборах президента Украины.

Политическая партия "Народный фронт" планирует 2 февраля провести съезд, на котором определится со своим кандидатом для участия в выборах президента Украины. Об этом журналистам в кулуарах парламента сказал председатель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.

"Вчера (20 декабря - прим. ред.) состоялось заседание политсовета политической партии "Народный фронт", на котором было принято решение о проведении съезда политической партии "Народный фронт" 2 февраля 2019 года. На нем будет принято решение о выдвижении кандидата от политической партии "Народный фронт", - отметил Бурбак.

Как сообщалось, предстоящие очередные выборы президента Украины запланированы на конец марта 2019 года, Верховной Рады - на конец октября 2019 года. ВОО "Комитет избирателей Украины" сообщила, что в Украине уже более 30 политиков заявили о намерении принять участие в выборах президента 2019 года.

Напомним, согласно данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), лидером президентского рейтинга остается лидера партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, на втором месте - шоумен Владимир Зеленский, закрывает тройку действующий президент Украины Петр Порошенко. Кроме того, 4,9% (8,7% из тех, кто определился со своим выбором) намерены проголосовать за лидера Радикальной партии Олега Ляшко, 4,6% (8,2%) – за лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко, 2,1% (3,8%) готовы отдать свой голос рок-музыканта и общественного деятеля Святослава Вакарчука.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Максим Бурбак, Съезд, Кандидат, Народный фронт, Выборы президента Украины 2019.
загрузка...
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Погода на праздничные выходные: температурные "качели" и снег
02 Гороскоп на сегодня, 21 декабря 2018: все знаки Зодиака
03 Что нельзя делать на Новый год 2019: главные запреты новогодней ночи
04 На Азовском море создадут военную базу
05 Маникюр 2019: фантастические идеи для тех, кто соскучился за весенним цветком
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода на праздничные выходные: температурные &quot;качели&quot; и снег
Погода на праздничные выходные
Экономика Украины постепенно выходит из тени: новый отчет МЭРТ
Экономика Украины постепенно выходит из тени
Выходные и праздники: сколько и когда будут отдыхать украинцы
Праздничные выходные: сколько будем отдыхать
Победительница шоу &quot;Модель XL&quot; украсила обложку известного глянца
Победительница шоу "Модель XL" украсила обложку известного глянца
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь