Стало известно, когда "Народный фронт" определится с кандидатом в президенты

Новости Украины: Председатель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак сообщил, что на съезде партии 2 февраля будет избран кандидат для участия в выборах президента Украины.

Политическая партия "Народный фронт" планирует 2 февраля провести съезд, на котором определится со своим кандидатом для участия в выборах президента Украины. Об этом журналистам в кулуарах парламента сказал председатель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.

"Вчера (20 декабря - прим. ред.) состоялось заседание политсовета политической партии "Народный фронт", на котором было принято решение о проведении съезда политической партии "Народный фронт" 2 февраля 2019 года. На нем будет принято решение о выдвижении кандидата от политической партии "Народный фронт", - отметил Бурбак.

Как сообщалось, предстоящие очередные выборы президента Украины запланированы на конец марта 2019 года, Верховной Рады - на конец октября 2019 года. ВОО "Комитет избирателей Украины" сообщила, что в Украине уже более 30 политиков заявили о намерении принять участие в выборах президента 2019 года.

Напомним, согласно данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), лидером президентского рейтинга остается лидера партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, на втором месте - шоумен Владимир Зеленский, закрывает тройку действующий президент Украины Петр Порошенко. Кроме того, 4,9% (8,7% из тех, кто определился со своим выбором) намерены проголосовать за лидера Радикальной партии Олега Ляшко, 4,6% (8,2%) – за лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко, 2,1% (3,8%) готовы отдать свой голос рок-музыканта и общественного деятеля Святослава Вакарчука.