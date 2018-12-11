Выборы 2019: опрос показал, кто лидирует в президентской гонке

Новости Украины: Согласно опросу, Тимошенко лидирует в президентском рейтинге, шоумен Владимир Зеленский - на втором месте, Порошенко – на третьем месте.

Лидером президентского рейтинга остается лидера партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, на втором месте - шоумен Владимир Зеленский, закрывает тройку действующий президент Украины Петр Порошенко, свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Согласно данным опроса, если бы выборы президента Украины происходили в ноябре и респонденты могли выбирать из 37 фамилий кандидатов, то 11,9% (21,2% среди тех, кто определился со своим выбором) проголосовали бы за Ю.Тимошенко, 8,2% (14,6%) – за шоумена Владимира Зеленского, 6,5% (11,6%) – за действующего президента Украины Петра Порошенко, 6,2% (11%) – за лидера "Оппозиционной платформы – За життя" Юрия Бойко.

Кроме того, 4,9% (8,7% из тех, кто определился со своим выбором) намерены проголосовать за лидера Радикальной партии Олега Ляшко, 4,6% (8,2%) – за лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко, 2,1% (3,8%) готовы отдать свой голос рок-музыканта и общественного деятеля Святослава Вакарчука.

Вместе с тем, 27,6% респондентов не определились со своим выбором, 9,3% решили не принимать участие в голосовании, а 4,7% вычеркнули бы всех кандидатов, испортили бюллетень.

Что касается второго тура, то, согласно опросу, действующий президент П.Порошенко проигрывает возможным кандидатам Ю.Бойко, С.Вакарчуку, В.Зеленскому и Ю.Тимошенко.

В свою очередь, лидер ВО "Батькивщина" в возможном втором туре проигрывает только В.Зеленскому. Лидер "Гражданской позиции" А.Гриценко уступает Ю.Тимошенко во втором туре лишь на 0,4%.

Опрос был проведен Киевским международным институтом социологии с 23 ноября по 3 декабря 2018 года. Было опрошено 2 тыс. респондентов, которые проживают в 110 населенных пунктах во всех регионах Украины, за исключением АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областях.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2% - для показателей близких к 10%, 1,4% близких к 5%.