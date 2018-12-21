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Украина и Молдова договорились усилить пограничный контроль

Украина и Молдова договорились усилить пограничный контроль
20:54 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Президент Украины и премьер Молдовы обсудили вопрос расширения совместного пограничного и таможенного контроля в отдельных ПП.

Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Молдовы Павел Филип в телефонном разговоре в пятницу обсудили перспективу расширения совместного пограничного и таможенного контроля в отдельных пунктах пропуска на украинско-молдавской государственной границе.

"Обсуждались актуальные вопросы двусторонней повестки дня. В частности, речь шла об усилении взаимодействия в пограничной сфере и расширении совместного пограничного и таможенного контроля в отдельных пунктах пропуска на украинско-молдавской государственной границе", - сообщила пресс-служба главы Украинского государства.

Особое внимание собеседники уделили вопросам укрепления безопасности в регионе и сотрудничеству Украины и Молдовы в рамках международных организаций.

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Кроме того, П.Порошенко и П.Филип отметили высокий уровень партнерских отношений между Украиной и Молдовой.

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Украина, Молдова, Таможня, Граница, Петр Порошенко, Павел Филип.
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