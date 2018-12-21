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Пятница, 21.12.2018
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Порошенко: Опасность российской агрессии сохраняется

Порошенко: Опасность российской агрессии сохраняется
21:49 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Опасности российской агрессии сохраняется, но Украина уже нарастили возможности для защиты территориальной целостности.

Президент Украины Петр Порошенко констатирует сохранение опасности российской агрессии, но украинские власти уже нарастили возможности для защиты территориальной целостности государства и добились международной солидарности для повышения цены возможной агрессии РФ.

"К сожалению, опасность российской агрессии пока что не уменьшилась, но наращены наши возможности, осуществлена международная солидарность – вы видите, что в этих условиях нашими партнерами были приняты решения о продолжении санкций", - сказал П.Порошенко на церемонии передачи техники государственным концерном "Укроборонпром" Вооруженным силам Украины в пятницу в Озерном (Житомирская обл.).

Глава государства отметил наличие бесспорных доказательств резкого наращивания количества Вооруженных сил России вдоль украино-российской границы и на территории Азово-Черноморского бассейна.

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"Решительные действия о сокращении сроков боевого слаживания украинских бригад, передислокация отдельных бригад на места вероятного удара близко к операции объединенных сил, вдоль Азовского побережья четко продемонстрировали, что в случае широкомасштабной агрессии, будет сильно увеличена цена, которую Россия заплатит за эти абсолютно авантюрные и безответственные действия", - сказал президент.

Он отметил, что сегодня украинскому народу можно продемонстрировать мобильные возможности Вооруженных сил Украины, что сделано оборонно-промышленным комплексом, руководством ВСУ для отпора российского агрессора.

"Именно благодаря эффективным и быстрым действиям руководства государства, руководства Вооруженных сил Украины, Совета национальной безопасности и обороны, правительства, Верховной Рады, мы на сегодняшний день резко нарастили возможности защиты суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства на основный направлениях возможного удара российского агрессора", - сказал П.Порошенко.

Напомним, за три недели действия военного положения, объявленного в 10 областях Украины, линия обороны максимально укреплена, а военнослужащие готовы в любой момент дать адекватный ответ на провокации агрессора, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

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Укроборонпром, ВСУ, Петр Порошенко, агрессия РФ.
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