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США могут выделить Украине $10 млн для борьбы с агрессией РФ в море
США могут выделить Украине $10 млн для борьбы с агрессией РФ в море
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США могут выделить Украине $10 млн для борьбы с агрессией РФ в море

США могут выделить Украине $10 млн для борьбы с агрессией РФ в море
07:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: В госдепе США заявили о планах выделить Украине $10 млн после керченского инцидента.

США выделят военно-морским силам Украины дополнительно $10 млн в связи с инцидентом в районе Керченского пролива, сообщил официальный представитель госдепартамента Роберт Палладино.

По его словам, "в ответ на опасную эскалацию России и необоснованное нападение 25 ноября на три украинских военно-морских судна" возле Керченского пролива государственный департамент, при условии одобрения конгрессом, выделит дополнительно $10 млн для дальнейшего наращивания военно-морских возможностей Украины.

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"Мы делаем это в знак солидарности с Литвой и Великобританией, которые также планируют увеличить помощь в области безопасности Украине", - сказал Р.Палладино.

Он призвал Россию вернуть Украине задержанные корабли и моряков, обеспечить свободное прохождение через Керченский пролив и Азовское море судов, следующих в украинские порты, уважать территориальную целостность Украины.

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Украина, США, РФ, Керченский пролив, ВМС Украины, Роберт Палладино.
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