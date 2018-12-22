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Россияне пытались спровоцировать предстоятеля Православной церкви Украины

Россияне пытались спровоцировать предстоятеля Православной церкви Украины
14:06 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Российские спецслужбы через пранкеров пытались в телефонной беседе спровоцировать митрополита Епифания.

Российские спецслужбы посредством пранкеров осуществили попытку спровоцировать в телефонном разговоре предстоятеля Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополита Киевского и всея Украины Епифания.

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"Кремлевские спецслужбы, прикрывшись именем депутата Европейского парламента, пытались в разговоре спровоцировать предстоятеля Православной церкви Украины. (…) 21 декабря был осуществлен звонок от имени Дэвида Макалистера, председателя комитета иностранных дел Европейского парламента. Постепенно во время разговора начали задаваться провокационные вопросы, в частности о "захвате Лавры", о поддержке тех или иных кандидатов на выборах, об отношении к "правам гомосексуалистов" и др." – говорится в сообщении на странице ПЦУ в Фейсбуке в субботу.

В сообщении указано, что митрополит Епифаний в разговоре выражал те же мысли, что и в своих публичных выступлениях, в частности, о том, что Украинская церковь выступает против насилия и разжигания вражды, открыта к диалогу; "захвата Лавры" не может быть, а подобные разговоры имеют целью сеять напряжение в обществе. Кроме того, было сказано, что Церковь определяет однополые отношения как грех. Также Церковь не вмешивается в политический процесс и не указывает верующим, каких кандидатов или партии следует поддерживать.

В ходе разговора у митрополита Епифания возникло ощущение, что данная беседа – провокация, и он прекратил ее.

В ПЦУ подчеркнули, что в случае неполучения российскими провокаторами выгодных для них ответов осуществляется монтаж записи с компоновкой отдельных слов и фраз. Поэтому если в медиа появятся какие-то фрагменты разговора, то аудитория должна учитывать особенности ситуации и не доверять таким сведениям.

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Украина, РФ, Митрополит, Украинская церковь, Томос, Епифаний, ПЦУ.
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