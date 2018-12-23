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Первые местные выборы стартовали в 78 тергромадах

Первые местные выборы стартовали в 78 тергромадах
09:02 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: В 78 объединительных территориальных громадах в воскресенье, 23 декабря, в 08:00 утра стартовали первые выборы депутатов и глав советов.

В воскресенье, 23 декабря, в восемь утра начинаются первые выборы депутатов и председателей сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных громад в 78 ОТГ.

Выборы проходят в 9 городских, 16 поселковых и 53 сельских ОТГ в 13 областях Украины. В состав этих 78 ОТГ вошли 345 местных советов (городских - 9, поселковых - 19, сельских - 317).

В частности, такие выборы состоятся: в Волынской области - в 9 ОТГ; в Днепропетровской области - в 1 ОТГ; в Житомирской области - в 6 ОТГ; в Ивано-Франковской области - в 4 ОТГ; в Киевской области - в 4 ОТГ; в Кировоградской области - в 4 ОТГ; во Львовской области - в 5 ОТГ; в Полтавской области - в 3 ОТГ; в Ривненской области - в 3 ОТГ; в Тернопольской области - в 5 ОТГ; в Хмельницкой области - в 3 ОТГ; в Черкасской области - в 27 ОТГ; в Черновицкой области - в 4 ОТГ.

По предварительным подсчетам, в этих выборах смогут принять участие около 453 тысяч избирателей. Для проведения выборов территориальными избирательными комиссиями было создано 1692 территориальных, одномандатных избирательных округа. Голосование будет проходить до 20.00, состоится на 622 избирательных участках.

Как сообщали в Центральной избирательной комиссии, результаты выборов депутатов в одномандатных избирательных округах, а также выборов сельского, поселкового, городского головы должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня голосования, то есть до 28 декабря 2018 года включительно.

Результаты выборов депутатов в многомандатном избирательном округе должны быть установлены не позднее чем на десятый день со дня голосования, то есть до 2 января 2019 года включительно.

В выборах принимают участие местные организации 46 политических партий. Комиссия предоставила разрешение иметь официальных наблюдателей на указанных первых местных выборах 18 общественным организациям.

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При поддержке Центральной избирательной комиссии и IFES Ukraine с 12 по 19 декабря в 13 регионах Украины состоялось обучение членов участковых избирательных комиссий (УИК) по вопросам организации, подготовки и проведения первых и дополнительных местных выборов, назначенных на 23 декабря 2018 года. В 30 тренингах, которые продолжались восемь дней, приняли участие около 2000 членов 665 УИК, образованных для проведения указанных выборов. Общая сумма, предусмотренная утвержденным ЦИК Распределением субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на подготовку и проведение этих выборов, составляет 20 млн 77 тыс. 500 гривень.

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Избиратели, Голосование, Выборы в ОТГ, 78 ОТГ, Первые выборы депутатов.
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