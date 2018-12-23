Зубко: После выборов в Украине будут действовать уже 805 ОТГ

Новости Украины: Вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко сообщил, что после сегодняшних выборов в 13 областях Украины, в стране будут действовать 805 ОТГ.

После выборов 23 декабря, которые проходят в 13 областях, в Украине будут действовать уже 805 объединенных территориальных громад. Об этом написал в Facebook вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

"После выборов 23 декабря в Украине будут действовать уже 805 ОТГ, в состав которых вошли более 3700 сельских, поселковых, городских советов. Всего в Украине создано 874 ОТГ", - написал Зубко.

Он напомнил, что сегодня в 78 объединенных территориальных громадах в 13 областях проходят первые местные выборы глав и депутатов. По мнению вице-премьера, это новая точка отсчета для громад, которые получают новые возможности для развития.

Зубко акцентировал, что именно российская военная агрессия помешала первым выборам в громадах тех областей, где введен правовой режим военного положения, но объединение громад и стремление людей строить успешное будущее не остановить.

"И на этом пути нас не должны волновать крики"измена", которые поднимают те, кто хочет подорвать доверие к реформе. Нас должны беспокоить только дерзкие действия российского агрессора, которые уже повлияли на ход избирательного процесса в громадах.

Поэтому время выбирать новых лидеров и менеджеров, готовых изменять на своих территориях жизнь к лучшему с искренним желанием достичь успеха", - призвал вице-премьер.

Как сообщалось, сегодня выборы проходят в 13 областях Украины в 9 городских, 16 поселковых, 53 сельских ОТГ. Ранее ЦИК перенесла выборы в 45 ОТГ 10 областей, где введен правовой режим военного положения: Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской.