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Четверг, 20.12.2018
В ЦИК сообщили, пройдут ли выборы в ОТГ в 10 областях, где военное положение
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В ЦИК сообщили, пройдут ли выборы в ОТГ в 10 областях, где военное положение

В ЦИК сообщили, пройдут ли выборы в ОТГ в 10 областях, где военное положение
13:32 Сегодня Телеграф По материалам: Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Выборы в объединенных территориальных громадах в тех 10 областях Украины, где введено военное положение, могут провести после его окончания.

Секретарь Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацкая на пресс-конференции сообщила, что выборы в объединенных территориальных громадах в тех 10 областях Украины, где был введен правовой режим военного положения, скорее всего, будут проведены после его окончания.

Бернацкая рассказала, что выборы точно пройдут в тех областях, где не введен режим военного положения, но возможности провести выборы в ОТК 23 декабря, расположенных на территории областей с введенным режимом военного положения, уже нет.

По словам Бернацкой такая ситуация сложилась из-за того, что выборы длятся большой период времени, а не один день, когда проходит голосование. Во время проведения выборов четко определен каждый день, в который проводятся определенные процедуры. В связи с этим, если выпадает неделя или две, то это становится основанием для оспаривания результатов выборов.

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Напомним, В правительственной газете "Урядовый курьер" обнародован указ и измененное решение СНБО от 26 ноября о введении военного положения на 30 суток – до 26 декабря. Оно действует в Запорожской, Донецкой, Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Херсонской областях.  Такое решение было принято СНБО в связи с обострением ситуации в Азовском море. 

Как сообщалось, 25 ноября, Россия заблокировала проход по Керченскому проливу украинским военно-морским суднам. После чего украинские буксир "Яны Капу" и два катера "Бердянск" и "Никополь" были обстреляны российским спецназом. Россия захватила эти суда вместе с экипажем. 27 ноября суд оккупантов арестовал 15 из 24 захваченных украинских моряков. При этом, четверо из них ранены и находятся в больнице в Керчи. По словам адвоката Айдер Азаматова, арестованным морякам грозит до шести лет лишения свободы.

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ЦИК, Проведение, Военное положение, Окончание, Выборы в ОТГ, 10 областей Украины, Назначение даты.
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