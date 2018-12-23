Порошенко: Мир не будет мириться с действиями РФ в оккупированном Крыму

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко комментируя резолюцию Генассамблеи ООН призвал Россию освободить оккупированный Крым и незаконно лишенных свободы украинцев.

Российская Федерация должна выполнить требования международного права - освободить Крым и всех украинских граждан, незаконно лишенных свободы, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Россия, как государство-агрессор, должна выполнить требования международного права - освободить Крым и вернуть домой незаконно лишенных свободы украинских граждан", - написал П.Порошенко в своем микроблоге в Твиттере в воскресенье.

Он поблагодарил международных партнеров за мощную поддержку, подчеркнув, что "борьба за Крым продолжается" и "Крым - это Украина!".

Росія як держава-агресор має виконати вимоги міжнародного права – звільнити Крим та повернути додому незаконно позбавлених волі українських громадян. Дякую всім міжнародним партнерам за потужну підтримку. Боротьба за Крим триває! Крим - це Україна! — Петро Порошенко (@poroshenko) 23 декабря 2018 г.

П.Порошенко напомнил, что за последние два месяца в Генеральной ассамблее ООН приняты две сверхважные резолюции по Крыму, которые дают России четкий сигнал: "международное сообщество не будет мириться с нарушениями прав человека и милитаризацией оккупированного полуострова".

Как сообщалось, Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о нарушении прав человека в Крыму. За принятие документа проголосовало 65 стран, против - 27, воздержалось - 70 . В пресс-службе посольства выразили благодарность США и ряду стран за поддержку и помощь в продвижении этого важного решения.