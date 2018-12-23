Грибу суд в РФ отказал в домашнем аресте

Новости Украины: Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону отказал в изменении меры пресечения украинскому политзаключенному Павлу Грибу.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону отказал в изменении меры пресечения на домашний арест украинскому политзаключенному Павлу Грибу вопреки существенному ухудшению состояния его здоровья. Это подтвердил отец политзаключенного Игорь Гриб.

"Суд отказал (в изменении меры пресечения на домашний арест - прим. ред.). Они (судьи - прим. ред.) считают, что он может находиться (в тюрьме - ред.), что состояние его здоровья удовлетворительное. Ужасное состояние, потому что та болезнь обострилась. Появился цирроз печени. На один глаз он не видит, а на второй видит на 15-20 процентов. Риск возникновения внутреннего кровотечения растет с каждым днем", - рассказал отец Павла Гриба.

Заседание суда состоялось 21 декабря. Следующее заседание по делу Павла Гриба запланировано на 18 января.

На предыдущем заседании, 12 декабря, Павлу стало плохо, поэтому суд перенес слушание дела Гриба на 21 декабря. Павел Гриб был похищен сотрудниками ФСБ РФ во время пребывания на территории Беларуси 24 августа 2017 года, куда он поехал встретиться со знакомой. Российские спецслужбы обвиняют его в подготовке теракта в одной из школ города Сочи.