Украинский политзаключенный практически ослеп в российской колонии

Парень часто даже неспособен прочитать документы, которые ему передают адвокаты.

У политзаключенного в России Павла Гриба ухудшается здоровье, парень практически ослеп. Об этом заявила его адвокат Марина Дубровина в интервью "Главкому".

«Его зрение значительно ухудшилось, он практически ослеп. Он часто просто неспособен прочитать документы, которые я ему передаю, даже лица людей ему трудно разглядеть», - подчеркнула Дубровина. Кроме этого, Гриб начал плохо ориентироваться, а также перестал запоминать вещи.

«Я не медик, чтобы ставить диагноз, но даже по внешним признакам видно, что состояние Павла ухудшается. Если сравнить с тем, что было в декабре прошлого года, когда я начала защищать его в суде, и тем, что есть сейчас, не обязательно быть врачом, чтобы понять: здоровье парня сдает... Павлу сложно участвовать в судебных заседаниях, так как он даже свидетелей видит плохо. Парень начал плохо ориентироваться: даже очень простые вещи мне надо ему объяснять по несколько раз. Не знаю, что на это влияет, возможно, всему виной сильное нервное напряжение. Ухудшилась память, он плохо запоминает», - рассказала адвокат Гриба.

Ранее отец политзаключенного рассказал, что у Павла Гриба прогрессирует цирроз печени, но в Ростове нет соответствующих специалистов, чтобы оказать квалифицированное лечение.