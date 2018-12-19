У заключенного РФ Гриба обнаружили болезнь, которую в Ростове не могут лечить

Новости Украины: У политзаключенного Гриба

У Павла Гриба, которого задержала РФ в Беларуси, прогрессирует цирроз печени, но в Ростове-на-Дону нет специалистов, которые смогли бы назначить квалифицированное лечение. Об этом сообщил Игорь Гриб, отец заключенного в РФ, в эфире "Прямого".

"4 декабря жена добилась того, чтобы сына обследовали в российском медицинском центре. Были проведены все необходимые обследования. Теперь на основании российских результатов украинский врач, профессор Притула, дал заключение. Из этого вывода видно, что болезнь у Павла прогрессирует. Начальный этап цирроза печени и целый букет болезней. То есть, если дальше ничего не делать, не будет никакого лечения, которое необходимо делать, конец... Я не хочу в эфире озвучивать, какой конец может быть", - заявил отец политзаключенного.

Как сообщает Игорь Гриб, было отправлено письмо в Европейский суд по правам человека на основании результатов проведенных обследований и заключения врача. В суде быстро отреагировали и обязали РФ провести дополнительное и углубленное обследование Павла.

"Но здесь есть один момент. В Ростове нет соответствующих специалистов. Эта болезнь не распространена и специалисты есть, например, в Москве. И это обследование, которое так необходимо Павлу, чтобы назначить ему лечение, должно быть проведено, как минимум в Москве. Что дальше будет, мы не знаем. На последнем судебном заседании, когда сыну было плохо, и заседание перенесли на 21 декабря, Павла вывели из зала суда. И мы даже не знаем, куда его увезли", - заметил Игорь Гриб.

Как сообщалось ранее, Гриб исчез в августе 2017 года в белорусском Гомеле, позже его нашли в СИЗО в российском Краснодаре. По словам родственников, у Павла Гриба портальная гипертензия – синдром повышенного давления в системе воротной вены, который сопровождается увеличением селезенки, варикозным расширением вен пищевода и желудка, асцитом, печеночной недостаточностью.

В российском Ростове-на-Дону 12 декабря Северо-Кавказский окружной военный суд отложил рассмотрение дела обвиняемого в подготовке теракта украинского политзаключенного Павла Гриба из-за резкого ухудшения его здоровья.