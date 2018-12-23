Президент Украины подписал изменения в Бюджетный кодекс

Новости Украины: Порошенко подписал Закон об изменениях в Бюджетный кодекс, которые разработаны для урегулирования некоторых вопросов, связанных с подготовкой бюджета на следующий год.

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон об изменениях в Бюджетный кодекс. Об этом сказано в статусе закона на сайте Верховной Рады Украины.

Изменения в Бюджетный кодекс разработаны для урегулирования некоторых вопросов, связанных с подготовкой бюджета на следующий год.

В частности, Бюджетный кодекс с изменениями позволяет областным советам осуществлять местные внешние заимствования на уровне с городскими советами и предоставлять местные гарантии для обеспечения полного или частичного выполнения долговых обязательств коммунальных субъектов хозяйствования.

Кроме того, в кодексе предусмотрели, что 60% средств государственного дорожного фонда направят на ремонт дорог государственного значения, 35% - местного значения, 5% - на безопасность дорожного движения.

Устанавливается, что к доходам общего фонда госбюджета принадлежат 70% рентной платы за пользование недрами (кроме ренты на добычу нефти); 45% эко-налога, кроме налога на выбросы СО2; средства от санкций (кроме половины поступлений от штрафов за нарушения на дорогах, зафиксированные с помощью TruCam).

В спецфонд госбюджета направили 26% рентной платы за специспользование леса в части древесины, заготовленной в порядке рубок. Эти деньги будут использованы на ведение лесного и охотничьего хозяйства, охрану и защиту лесов в лесном фонде.

А 50% от штрафов за нарушения на дорогах, зафиксированных с помощью TruCam - на финансирование восстановления системы онлайн-фиксации нарушений на дорогах.

Защищенными расходами бюджета признаются расходы общего фонда на программу государственных гарантий медицинского обслуживания населения.

Как сообщалось, 22 ноября Верховная Рада Украины приняла изменения в Бюджетный кодекс, которые нормируют отношения между государственным и местными бюджетами в целях формирования государственного бюджета на 2019 год.