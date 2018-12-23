Скачать
Воскресенье, 23.12.2018
Президент Украины подписал изменения в Бюджетный кодекс
Президент Украины подписал изменения в Бюджетный кодекс
В &quot;Киевавтодоре&quot; рассказали, каким образом борются со снегом в столице
В "Киевавтодоре" рассказали, каким образом борются со снегом в столице
Биатлон: результаты женского масс-старта в Нове-Место
Биатлон: результаты женского масс-старта в Нове-Место
Новый год 2019: как украсить дом и праздничный стол
Новый год 2019: как украсить дом и праздничный стол

Президент Украины подписал изменения в Бюджетный кодекс

Президент Украины подписал изменения в Бюджетный кодекс
18:03 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Порошенко подписал Закон об изменениях в Бюджетный кодекс, которые разработаны для урегулирования некоторых вопросов, связанных с подготовкой бюджета на следующий год.

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон об изменениях в Бюджетный кодекс. Об этом сказано в статусе закона на сайте Верховной Рады Украины.

Изменения в Бюджетный кодекс разработаны для урегулирования некоторых вопросов, связанных с подготовкой бюджета на следующий год.

В частности, Бюджетный кодекс с изменениями позволяет областным советам осуществлять местные внешние заимствования на уровне с городскими советами и предоставлять местные гарантии для обеспечения полного или частичного выполнения долговых обязательств коммунальных субъектов хозяйствования.

Кроме того, в кодексе предусмотрели, что 60% средств государственного дорожного фонда направят на ремонт дорог государственного значения, 35% - местного значения, 5% - на безопасность дорожного движения.

Устанавливается, что к доходам общего фонда госбюджета принадлежат 70% рентной платы за пользование недрами (кроме ренты на добычу нефти); 45% эко-налога, кроме налога на выбросы СО2; средства от санкций (кроме половины поступлений от штрафов за нарушения на дорогах, зафиксированные с помощью TruCam).

В спецфонд госбюджета направили 26% рентной платы за специспользование леса в части древесины, заготовленной в порядке рубок. Эти деньги будут использованы на ведение лесного и охотничьего хозяйства, охрану и защиту лесов в лесном фонде.

Порошенко заявил, что резолюции ООН по Крыму - четкий сигнал для РФ

А 50% от штрафов за нарушения на дорогах, зафиксированных с помощью TruCam - на финансирование восстановления системы онлайн-фиксации нарушений на дорогах.

Защищенными расходами бюджета признаются расходы общего фонда на программу государственных гарантий медицинского обслуживания населения.

Как сообщалось, 22 ноября Верховная Рада Украины приняла изменения в Бюджетный кодекс, которые нормируют отношения между государственным и местными бюджетами в целях формирования государственного бюджета на 2019 год.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бюджетный кодекс, Петр Порошенко, Президент Украины, Закон об изменениях в Бюджетный кодекс.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и суеверия на Новый 2019 год Желтой Земляной Свиньи
02 Маникюр 2019: шикарный зимний маникюр для солидных дам (Фото)
03 Рева объяснил, в чем смысл программы "муниципальная няня"
04 Новый год 2019: что можно и нельзя готовить в год Свиньи
05 На католическое Рождество синоптики обещают настоящую зимнюю погоду
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
На католическое Рождество синоптики обещают настоящую зимнюю погоду
Погода на католическое Рождество
&quot;Бесплатная диагностика&quot; в Украине: какие услуги войдут в программу и когда
Программа "Бесплатная диагностика" в Украине
Филарет: Если бы я не уступил, мы не достигли бы объединения
Филарет: Если бы я не уступил, мы не достигли бы объединения
Известная украинская певица вышла замуж
Известная украинская певица вышла замуж
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь