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Местные выборы: кандидаты от БПП побеждают на выборах в 65% ОТГ

Местные выборы: кандидаты от БПП побеждают на выборах в 65% ОТГ
11:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: В Украине на выборах в ОТГ, которые состоялись 23 декабря, кандидаты от партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность"" одержали победу в 51 громаде из 78.

Так, по информации партии, опубликованной в понедельник утром на странице в соцсети Фейсбук, выдвиженцы, члены партии или кандидаты, которые шли при поддержке партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" победили в 5 городских ОТГ, 11 – в поселковых и 35 – в сельских.

"Другие политические силы показали значительно меньший результат. В частности, ВО "Батькивщина" - 5 ОТГ, Аграрная партия - 2, "УКРОП" - 2, ВО "Свобода" - 1, "Самопомич" 1, "Народная партия" - 1 ОТГ", - сообщает БПП.

Отмечается, что представители партии победили в большинстве регионов.

"Больше всего громад кандидаты от "БПП "Солидарность" возглавят в Черкасской области - 20, Волынской - 8, Львовской области - 3. 100-процентный результат партия получила в Киевской области: во всех 4 громадах, где состоялись выборы, побеждают кандидаты от БПП", - сказано в сообщении.

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Также сообщается, что партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" также получает большинство в выборах депутатов ОТГ. "По результатам подсчета 57% бюллетеней не менее 362 депутатских мандатов получают кандидаты от БПП", - сообщили в БПП.

Всего 23 декабря проходили выборы глав и депутатов в 78 ОТГ в 13 регионах Украины.

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Выборы, Местные выборы, Блок Петра Порошенко, БПП, ОТГ.
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