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Понедельник, 24.12.2018
Сколько депутатов пропустили все голосования в декабре
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Сколько депутатов пропустили все голосования в декабре

Сколько депутатов пропустили все голосования в декабре
12:57 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: 60 народных депутатов пропустили 90% голосований Верховной рады в декабре 2018 года, а половину голосований пропустили 252 депутата

По меньшей мере, 61 народный депутат Украины пропустил 90% голосований Верховной Рады в декабре 2018 года.

Об этом сообщает пресс-служба Комитета избирателей Украины.

Отмечается, что 252 депутата пропустили половину голосований парламента, из них 61 депутат не присутствовал на более 90% голосований. Еще 17 политиков в декабре не проголосовали ни разу.

«Нулевые показатели голосований у Евгения Мураева, Семена Семенченко, Дениса Омельяновича, Николая Фролова, Юрия Солода, Глеба Загория, Романа Зварыча, Петра Сабашука, Игоря Шкири, Виталия Чепиноги, Дмитрия Яроша», - говорится в сообщении.

Кроме того, все голосования парламента пропустили депутаты-беглецы Евгений Бакулин, Сергей Клюев и Александр Онищенко. Не голосовали также Вячеслав Константиновский и Андрей Журжий, которые заявили о сложении депутатских полномочий, а также Надежда Савченко, которая содержится под стражей.

В то же время самые высокие показатели голосования, по данным КИУ, у Виктора Пинзеника (100% голосований), Михаила Бондаря (99%) и Ивана Спорыша (99%).

Всего в декабре 2018 года в Верховной Раде было проведено 355 голосований.

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Верховная Рада, Депутаты, Голосование, Заседание Верховной Рады.
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