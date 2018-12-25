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Чубаров рассказал, как в церквях МП в Крыму выдавали оружие оккупантам

Чубаров рассказал, как в церквях МП в Крыму выдавали оружие оккупантам
09:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В феврале-марте 2014 году в Крыму в храмах УПЦ Московского патриархата раздавали оружие россиянам.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что видел, как в первые дни российского вторжения в Крыму в церквях УПЦ МП хранилось оружие. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Прямой".

"Я бы, возможно, так еще горячее не говорил, если бы я в Крыму не видел, как в церквях УПЦ Московского патриархата в первые дни российского вторжения хранилось оружие, туда приходили люди, которых перебрасывали из Краснодарского края.

Они там переодевались в формы и там они получали оружие.

Это говорит о том, что к тому моменту церковь православная, которая находилась на территории Украины, получала прямые указания из Москвы", - подчеркнул глава Меджлиса.

Еще три прихода УПЦ МП присоединились к Православной церкви Украины

Он добавил, что "любая церковь, любой религиозный центр, любое вероисповедание, на которые, безусловно, имеют любые граждане Украины право, в том числе мусульмане, иудеи, католики и другие - не должны выполнять указания из другого государства".

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Крым, Оружие, УПЦ МП, Рефат Чубаров, Оккупанты.
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