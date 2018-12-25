Еще три прихода УПЦ МП присоединились к Православной церкви Украины

Новости Украины: Еще три общины УПЦ МП во Львовской области заявили о переходе под юрисдикцию Украинской православной церкви.

Три прихода из Львовской епархии Украинской православной церкви (Московского патриархата) присоединились к Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщил интернет-портал "Духовная величие Львова".

"24 декабря 2018 года, стало известно о переходе еще трех общин УПЦ МП со Львовщины в поместную Православную церковь, а именно из сел Песчаное и Верчаны (Стрыйский р-н) и г.Угнев (Сокальский р-н)", – говорится в сообщении на сайте интернет-ресурса в понедельник.

Напомним, 24 декабря Старообрядческая религиозная община в Черновцах официально заявила о решении выйти из подчинения Московской митрополии Российской старообрядческой церкви и убрала из своего названия и устава какое-либо упоминание о стране-агрессоре.

15 декабря в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительный собор по созданию единой украинской поместной православной церкви, который избрал её предстоятелем митрополита Епифания. Именно ему должны дать Томос об автокефалии Православной церкви Украины. Решение об этом 11 октября принял синод Вселенского патриархата (материнской структуры всех православных церквей мира). Передача Томоса состоится 6 января в Стамбуле после совместной литургии.

Отмечается, что 19 декабря первая община Черновицкой области перешла из УПЦ МП в Единую Поместную Церковь Украины.

Напомним, в четверг, 20 декабря, на заседании Верховной Рады депутаты проголосовали и приняли закон, обязывающего Украинскую православную церковь (Московского патриархата) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви.