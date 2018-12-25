Скачать
Вторник, 25.12.2018
Вывод американских войск из Сирии: США направят делегацию в Турцию
Вывод американских войск из Сирии: США направят делегацию в Турцию
Губернатор мексиканского штата Пуэбла погибла в авиакатастрофе
Губернатор мексиканского штата Пуэбла погибла в авиакатастрофе
Азар может оказаться в Реале с помощью Иско
Азар может оказаться в Реале с помощью Иско
Сегодня отмечают католическое Рождество
Сегодня отмечают католическое Рождество

Еще три прихода УПЦ МП присоединились к Православной церкви Украины

Еще три прихода УПЦ МП присоединились к Православной церкви Украины
07:29 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Еще три общины УПЦ МП во Львовской области заявили о переходе под юрисдикцию Украинской православной церкви.

Три прихода из Львовской епархии Украинской православной церкви (Московского патриархата) присоединились к Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщил интернет-портал "Духовная величие Львова".

"24 декабря 2018 года, стало известно о переходе еще трех общин УПЦ МП со Львовщины в поместную Православную церковь, а именно из сел Песчаное и Верчаны (Стрыйский р-н) и г.Угнев (Сокальский р-н)", – говорится в сообщении на сайте интернет-ресурса в понедельник.

Напомним, 24 декабря Старообрядческая религиозная община в Черновцах официально заявила о решении выйти из подчинения Московской митрополии Российской старообрядческой церкви и убрала из своего названия и устава какое-либо упоминание о стране-агрессоре.

15 декабря в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительный собор по созданию единой украинской поместной православной церкви, который избрал её предстоятелем митрополита Епифания. Именно ему должны дать Томос об автокефалии Православной церкви Украины. Решение об этом 11 октября принял синод Вселенского патриархата (материнской структуры всех православных церквей мира). Передача Томоса состоится 6 января в Стамбуле после совместной литургии.

Отмечается, что 19 декабря первая община Черновицкой области перешла из УПЦ МП в Единую Поместную Церковь Украины.

Напомним, в четверг, 20 декабря, на заседании Верховной Рады депутаты проголосовали и приняли закон, обязывающего Украинскую православную церковь (Московского патриархата) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Львовская область, УПЦ МП, Московский патриархат, ПЦУ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Поздравления с католическим Рождеством: интересные стихи, смс и картинки
02 Геращенко требует присутствия миссии ОБСЕ в Крыму
03 Подконтрольный РФ "Верховный суд" Крыма оставил под арестом захваченного моряка
04 Беларусь не хочет называть РФ братским государством
05 Королева Елизавета II записала поздравление к Рождеству
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
&quot;Прогресс есть&quot;: Трамп &quot;с нетерпением&quot; ждет встречи с Ким Чен Ыном
Трамп "с нетерпением" ждет встречи с Ким Чен Ыном
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (17.12 - 23.12)
Что мы искали в Google
Ирак может развернуть войска в Сирии
Ирак может развернуть войска в Сирии
Поздравления с католическим Рождеством для ваших родных и близких
Поздравления с католическим Рождеством для ваших родных и близких
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь