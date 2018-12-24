Старообрядческий приход на Буковине перестал подчиняться Московской митрополии

Новости Украины: Черновицкая Старообрядческая религиозная община официально вышла из подчинения Московской митрополии Российской старообрядческой церкви.

Старообрядческая религиозная община в Черновцах официально заявила о решении выйти из подчинения Московской митрополии Российской старообрядческой церкви и убрала из своего названия и устава какое-либо упоминание о стране-агрессоре. После объявления данного решения община будет действовать автономно. Об этом сообщил главный специалист отдела по вопросам охраны культурного наследия, национальностей и религии Черновицкой ОГА Сергей Бухаров.

Сообщается, что это первая городская религиозная община, которая официально заявила о таком решении и зарегистрировала заявление.

Такое желание общины было принято после того, как было принято решение клерикального центра РФ снять с отца Леонтия сан священника. Однако, несмотря на волу России, он продолжил служить в храме несмотря на угрозы отлучения. В связи с данной ситуацией, Областной совет церквей стал на защиту отца Леонтия, его поддержали все конфессии.

15 декабря в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительный собор по созданию единой украинской поместной православной церкви, который избрал её предстоятелем митрополита Епифания. Именно ему должны дать Томос об автокефалии Православной церкви Украины. Решение об этом 11 октября принял синод Вселенского патриархата (материнской структуры всех православных церквей мира). Передача Томоса состоится 6 января в Стамбуле после совместной литургии.

Отмечается, что 19 декабря первая община Черновицкой области перешла из УПЦ МП в Единую Поместную Церковь Украины.

Напомним, в четверг, 20 декабря, на заседании Верховной Рады депутаты проголосовали и приняли закон, обязывающего Украинскую православную церковь (Московского патриархата) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви.