Скачать
Понедельник, 24.12.2018
Сколько депутатов пропустили все голосования в декабре
В декабре 20 нардепов ни разу не проголосовали
Киев в снежном плену: коммунальщики работают в усиленном режиме
Киев в снежном плену: коммунальщики работают в усиленном режиме
&quot;Такие вопросы решаются за столом&quot;: Брынзак ответил Пидручному
"Такие вопросы решаются за столом": Брынзак ответил Пидручному
Ученые обнаружили наночастицы с необычным химическим составом
Ученые обнаружили наночастицы с необычным химическим составом

Старообрядческий приход на Буковине перестал подчиняться Московской митрополии

Старообрядческий приход на Буковине перестал подчиняться Московской митрополии
13:39 Сегодня Телеграф По материалам: Укринформ

Новости Украины: Черновицкая Старообрядческая религиозная община официально вышла из подчинения Московской митрополии Российской старообрядческой церкви.

Старообрядческая религиозная община в Черновцах официально заявила о решении выйти из подчинения Московской митрополии Российской старообрядческой церкви и убрала из своего названия и устава какое-либо упоминание о стране-агрессоре. После объявления данного решения община будет действовать автономно. Об этом сообщил главный специалист отдела по вопросам охраны культурного наследия, национальностей и религии Черновицкой ОГА Сергей Бухаров.

Сообщается, что это первая городская религиозная община, которая официально заявила о таком решении и зарегистрировала заявление.

Такое желание общины было принято после того, как было принято решение клерикального центра РФ снять с отца Леонтия сан священника. Однако, несмотря на волу России, он продолжил служить в храме несмотря на угрозы отлучения. В связи с данной ситуацией, Областной совет церквей стал на защиту отца Леонтия, его поддержали все конфессии.

15 декабря в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительный собор по созданию единой украинской поместной православной церкви, который избрал её предстоятелем митрополита Епифания. Именно ему должны дать Томос об автокефалии Православной церкви Украины. Решение об этом 11 октября принял синод Вселенского патриархата (материнской структуры всех православных церквей мира). Передача Томоса состоится 6 января в Стамбуле после совместной литургии.

Отмечается, что 19 декабря первая община Черновицкой области перешла из УПЦ МП в Единую Поместную Церковь Украины.

Напомним, в четверг, 20 декабря, на заседании Верховной Рады депутаты проголосовали и приняли закон, обязывающего Украинскую православную церковь (Московского патриархата) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Черновцы, Старообрядческая религиозная община, Выход из подчинения, Московская митрополия, Российская старообрядческая церковь.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 К чему готовиться в предновогоднюю неделю: синоптики рассказали о погоде
02 Гороскоп на сегодня, 24 декабря 2018: все знаки Зодиака
03 Население сокращается: Сколько людей живет в Украине
04 Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (24.12 - 30.12)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Местные выборы: кто победил на выборах в тергромадах
Местные выборы: кто победил на выборах в тергромадах
Население сокращается: Сколько людей живет в Украине
Население сокращается: Сколько людей живет в Украине
Протесты &quot;желтых жилетов&quot; во Франции: демонстранты напали на полицейских
Протесты "желтых жилетов" во Франции: демонстранты напали на полицейских
Кейт Миддлтон заметили в дешевом магазине
Кейт Миддлтон заметили в дешевом магазине
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь