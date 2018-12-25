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РФ расширяет санкции против Украины: Медведев подписал указ

РФ расширяет санкции против Украины: Медведев подписал указ
14:14 Сегодня Телеграф pravda.com.ua

Новости Украины: Россия расширила список санкций, наложенных на список физических и юридических лиц Украины.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев расширил список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться санкции.

Во вторник он сообщил в Twitter, что подписал соответствующее постановление.

"Список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры, расширен. Я подписал соответствующее постановление", - отметил Медведвев.

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По его словам, "это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России".

Эту информацию позже подтвердили в пресс-службе правительства России.

"Подписанным постановлением списки физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, расширены в общей сложности более чем на 200 лиц и организаций", - говорится в сообщении правительства РФ.

Напомним, 1 ноября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о введении санкций в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний.

Ранее сообщалось, Совет ЕС решил продлить экономические санкции в отношении РФ на полгода.

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Все по теме:

Дмитрий Медведев, Украина, Санкции, РФ, Премьер-министр РФ, Антиукраинские санкции.
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