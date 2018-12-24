МИД Украины призывает мировое сообщество усилить давление на РФ

Новости Украины: В Украине призывают мировое сообщество усилить давление на РФ с целью прекращения нарушения прав человека в оккупированном Крыму.

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с неправомерным решением Северо-Кавказского окружного военного суда РФ об осуждении граждан Украины Энвера Мамутова к 17 годам, Рустема Абильтарова, Ремзи Меметова и Зеври Абсеитова – к 9 годам лишения свободы по сфабрикованным обвинениям в террористической деятельности.

"Это решение еще раз подтвердило, что российское антитеррористическое законодательство широко применяется русской оккупационной администрацией для прикрытия политических репрессий против представителей крымскотатарского народа", - сказано в комментарии украинского внешнеполитического ведомства, обнародованном пресс-службой в понедельник.

В МИД Украины напоминают, что "эту неприемлемую практику" международное сообщество отдельно осудило в одобренной 22 декабря резолюции ГА ООН "Состояние прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)".

"Украина не будет молча наблюдать за этой практикой РФ, и в дальнейшем будет использовать все возможные политико-дипломатические рычаги для освобождения своих граждан. Призываем международное сообщество усилить давление на государство-агрессора с целью прекращения Россией нарушений прав человека во временно оккупированном Крыму и освобождения незаконно удерживаемых граждан Украины", - заявили в МИД Украины.

Официальный Киев подчеркивает, что Российская Федерация должна выполнить в полном объеме "крымские резолюции" Генеральной ассамблеи ООН от 19 декабря 2016 года, 19 декабря 2017 и 22 декабря 2018, а также приказ Международного суда ООН по мерам в рамках иска Украины против РФ о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.