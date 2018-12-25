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Расширенные санкции РФ против Украины: кто попал в список

Расширенные санкции РФ против Украины: кто попал в список
18:02 Сегодня Телеграф pravda.com.ua

Новости Украины: Стали известны фамилии лиц и компании, которые внесены в новый список санкций РФ.

Постановление "О внесении изменений в постановление от 1 ноября 2018 г. №1300" опубликовано 25 декабря на официальном сайте правительства РФ и вступает в силу со дня опубликования.

Документом вносятся изменения в постановление "О мерах по реализации указа президента РФ от 22 октября 2018 г. № 592" и указывается перечень физлиц из 567 человек, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.

"В частности, в список вошли концерн "Укроборонпром" и военное предприятие "Укрспецэкспорт". Также санкции наложены на публичное акционерное общество "Центрэнерго" и "Государственный экспортно-импортный банк Украины", - говорится в сообщении.

Под санкции попали и страховая группа "Тас", а также "Первая логистическая компания".

Помимо этого, новые ограничения коснулись начальника главного управления разведки Минобороны Украины Василия Бурбы. В списке оказались мэр Одессы Геннадий Труханов, депутат Верховной Рады от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул и первый замглавы МВД Украины Сергей Яровой, а также ряд депутатов от правящего "Блока Петра Порошенко", партии "Самопомощь" и чиновников.

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Также в документе указываются 75 юридических лиц, в отношении которых вводятся санкции.

"Подписанным постановлением списки физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, расширены в общей сложности более чем на 200 лиц и организаций", - говорится в сообщении правительства РФ.


Российский список санкций пополнился украинскими оборонными компаниями

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Список украинских компаний, в отношении которых правительство России ввело экономические санкции, пополнили оборонные и энергетические предприятия страны.

Полный список санкционных физических и юридических лиц опубликован на сайте правительства РФ.

"В частности, в список вошли концерн "Укроборонпром" и военное предприятие "Укрспецэкспорт". Также санкции наложены на публичное акционерное общество "Центрэнерго" и "Государственный экспортно-импортный банк Украины", - говорится в сообщении.

Под санкции попали и страховая группа "Тас", а также "Первая логистическая компания".

Помимо этого, новые ограничения коснулись начальника главного управления разведки Минобороны Украины Василия Бурбы. В списке оказались мэр Одессы Геннадий Труханов, депутат Верховной Рады от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул и первый замглавы МВД Украины Сергей Яровой, а также ряд депутатов от правящего "Блока Петра Порошенко", партии "Самопомощь" и чиновников.

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Украина, Санкции, РФ, Антиукраинские санкции.
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