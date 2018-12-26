Посольство: Клых не видел свою семью в течении пяти лет

Новости Украины: Станислав Клых в течении пяти лет не видел свою жену, сына и пожилых родителей, адвокат утверждает, что он медленно сходит с ума.

Украинский политзаключенный Станислав Клых, которого приговорили к 20 годам лишения свободы в России, в течение пяти лет не виделся со своей семьей. Об этом написало посольств в Украине в Великобритании на своей странице в Twitter.

"Украинский политзаключенный, приговоренный в России к 20 годам по фейковым обвинениям, Станислав Клых не видел свою жену, сына и пожилых родителей в течение пяти лет. Он находится под сильным психологическим давлением. Его адвокат говорит, что Станислав медленно сходит с ума", - говорится в сообщении украинской дипмиссии.

В сообщении дипломаты также добавили хэштег с требованием освободить Клиха.

Как сообщалось, украинский политзаключенный Кремля Станислав Клых написал письмо о критической ситуации с его здоровьем.

Как известно, в 2016 году украинцев Николая Карпюка и Станислава Клыха приговорили к 22,5 и 20 годам заключения соответственно. По версии российского следствия, они были членами организации УНА-УНСО и в 1994-1995 годах воевали в составе бандформирований в Чечне. Зато Клих заявил, что никогда не был в Чечне.

Позже стало известно, что состояние его психического здоровья сильно ухудшилось из-за пыток в тюрьме. По словам матери Клиха, Станислава пытали в России, заставляя давать показания против экс-премьера Арсения Яценюка.