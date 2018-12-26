Начальник Генштаба назвал три армейских итога военного положения

Новости Украины: В случае агрессии РФ, генштаб готов нарастить численный состав боевых подразделений.

Генеральный штаб способен в случае агрессии России в короткий срок, существенно нарастить численный состав боевых подразделений. Об этом на своей странице в Facebook написал начальник Генштаба Виктор Муженко, говоря о своем отчете президенту относительно военного положения.

"Первое - Генеральный штаб способен развернуть межвидовые группировки войск в случае угрозы прямого вторжения со стороны России. Второе - ВСУ готовы, в короткий срок, существенно нарастить численный состав боевых подразделений за счет профессионального и мотивированного оперативного резерва", - написал он.

По словам Муженко, больше 30 тысяч резервистов возобновили свои навыки в ходе учебных сборов.

"Третье - проведены комплексные учения бригад территориальной обороны и налажено практическое взаимодействие с органами государственной власти и другими составляющими сил обороны страны", - написал он, заявив, что Генеральный штаб в условиях угрозы открытой агрессии провел масштабные организационные и учебные мероприятия по обороне страны.