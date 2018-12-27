Денисова сообщила, что "крымскому диверсанту" Дудке может грозить инсульт

Новости Украины: Украинский омбудсмен Людмила Денисова направила в Россию письмо с просьбой немедленно принять меры по обеспечению украинца Владимира Дудки медицинской помощью.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова призвала власти России обеспечить медицинской помощью арестованного украинца, фигуранта так называемого "дела украинских диверсантов" Владимира Дудку.

Денисова сообщила, что украинскому политзаключенному , которого незаконно удерживают в СИЗО на территории аннексированного Крыма, грозит инсульт.

По словам сына, у Дудки повышенное артериальное давление и гипертонический криз, в связи с этим ему необходима срочная медицинская помощь.

Украинская сторона отправила запрос уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и советнику президента РФ Михаилу Федотову с просьбой немедленно принять меры по обеспечению Владимира Дудки медицинской помощью.

Напомним, Владимира Дудку, а также Алексея Бессарабова и Дмитрия Штыбликова задержали 9 ноября 2016 года в Севастополе по обвинению в подготовке диверсии организованной группой и хранении оружия (ст. 222 ч. 3, ст. 222.1 ч. 3, ст. 30 ч. 1 - ст. 281 ч. 2 п. А УК РФ). В последствии, 16 ноября 2017 года подконтрольный России Севастопольский горсуд приговорил Штыбликовв к 5 годам колонии строгого режима после того, как он заключил досудебное соглашение со следствием, то есть признал свою вину. Уголовное дело в отношении Дудки и Бессарабова суд 6 апреля 2018 года вернул прокурору для устранения недостатков. 31 июля Дудке и Бессарабову продлена мера пресечения в виде содержания под стражей еще на полгода. Правозащитники неоднократно заявляли о том, что так называемое "дело украинских диверсантов" является политически мотивированным уголовным преследованием.

Как сообщалось ранее, в России суд взыскал 1 млн рублей с незаконно осужденного украинца Николая Карпюка в качестве компенсации родственникам солдат, погибших в бою в Грозном. Гражданские иски потерпевших удовлетворяются автоматически. Карпюку недавно приносили бумагу от приставов, что суд взыскал с него миллион рублей, и уже набежало 70 тысяч пени за неуплату.