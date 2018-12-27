Выборы в 45 ОТГ могут состояться одновременно с президентскими

Новости Украины: Когда будет избираться Президент Украины, и одновременно люди будут избирать будущих местных лидеров - председателей ОТГ.

Выборы в 45 ОТГ 10 областей, в которых до 26 декабря 2018 года действовало военное положение, могут состояться одновременно с президентскими выборами в марте 2019 года. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, информирует Минрегион.

"Это очень важная взаимосвязь, когда будет избираться Президент Украины, и одновременно люди будут избирать будущих местных лидеров - председателей ОТГ", - отметил Зубко.

Он отметил, что процесс добровольного объединения должен завершиться до 2020 года.

"Если этого не произойдет, мы снова получим дискриминацию украинцев. Большинство из них будет проживать в громадах, которые объединились и имеют полномочия, а другие останутся в сельском или поселковом совете, которые практически не влияют на свое будущее. Поэтому 2019 будет ключевым. Нам нужно завершить добровольное объединение. Далее - принять решение о объединении громад", - отметил Зубко.

Он добавил, что в 2020 году местные выборы должны состояться на новой территориальной основе.

Как известно, ЦИК перенесла выборы в 45 ОТГ 10 областей, где 26 ноября 2018 года на месяц был введен правовой режим военного положения: Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской.