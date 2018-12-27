Джемилев - о количестве завезенных в Крым граждан РФ

Новости Украины: Россия за время оккупации завезла в оккупированный Крым от 800 тыс. до 1 млн своих граждан.

Российская Федерация завезла в оккупированный Крым с момента оккупации от 800 тыс. до 1 млн своих граждан.

Как передает корреспондент об этом заявил лидер крымскотатарского народа народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Мустафа Джемилев, ссылаясь на данные Меджлиса во время выступления в Крымском доме в Киеве.

По его словам, данные о населении Крыма очень тщательно скрываются.

«Есть некоторые источники, я о них не буду сейчас говорить, дают основания нам говорить, насколько увеличилось число людей в оккупированном Крыму», - отметил Джемилев.

«У нас есть их планы об резком увеличении населения Керчи, Севастополя. В какой мере они выполняются? Они даже перевыполняются – это тоже видно», - добавил лидер крымских татар.

Он напомнил, что ранее заявлял, что с момента оккупации в Крым завезли где-то 500 тыс. граждан РФ.

«Когда приезжали наши соотечественники, они говорили, что это мы преуменьшили цифру. По оценкам наших соотечественников – там от 800 тыс. до 1 млн», - сказал Джемилев.

По его словам, в Крыму очень высокий уровень смертности, который на 33% выше, чем уровень рождаемости.

«Наибольшая смертность среди коренного населения», - подчеркнул Джемилев.

Он рассказал, каким образом происходит переселение граждан РФ в оккупированный Крым.

«В первую очередь, это граждане РФ – военнослужащие, работники внутренних дел, ФСБ, вышедшие в отставку, получают сертификат, который дает право на приобретения жилья в размере 16 кв. м на одного человека. Государство обязано выплачивать средства для приобретения жилья. Если с этими сертификатами в других регионах России проблема, то в Крыму эти сертификаты моментально представляются», - пояснил Джемилев.

По его данным, в Крыму, особенно в Евпатории, Севастополе м Симферополе активно строится жилья, в первую очередь, для переселенцев из РФ.