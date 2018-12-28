Министр обороны анонсировал множество проходов через Керченский пролив

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что украинские суда и в дальнейшем будут проходить через Керченский пролив.
Об этом он сказал в интервью на телеканале «ZIK», сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
«Мы не откажемся от нашего права свободного прохода через Керченский пролив с соблюдением всех международных норм и права», - подчеркнул Полторак.
«Переход первый, и второй не отличался никак по организации и подготовке, по порядку прохода, по планированию он был осуществлен планово», - добавил он.
По словам министра, Россия посмотрела на то, что в планах Украины дальнейшие проходы через Керченский пролив и есть желание усилить украинское группировки в Азовском море, поэтому они как раз и использовали вторую попытку для того, чтобы осуществить провокацию с кораблями.
Полторак подчеркнул, что будут и следующие проходы украинских кораблей через Керченский пролив.
«Будет и 20, и 30, и 100, и это будет всегда, потому что Азовское море - это часть Украины, Мариуполь, Бердянск - наши порты, это часть Украины, это часть нашей экономики. И мы точно не откажемся от нашего права свободного прохода через Керченский пролив с соблюдением всех международных норм и права», - акцентировал Полторак.