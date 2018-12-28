Киевский суд не удовлетворил апелляцию обвинения по Продану

Новости Украины: Апелляционный суд отказался изменить меру пресечения Мирославу Продану.

Киевский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения в виде взятия на поруки для подозреваемого в незаконном обогащении экс-главы Государственной фискальной службы Мирослава Продана.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда от 28 декабря.

Отмечается, что коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной обвинения на постановление следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 4 декабря 2018 года, которым отказано в удовлетворении ходатайства замруководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры ГПУ о применении меры пресечения в виде содержания под стражей к подозреваемому Продану.

Мера пресечения в виде личной поруки народных депутатов Паламарчука, Ткачука, Кучера, Курячего, Денисенко, Побера, Ливика, Макарьяна и Героев Украины Герасименко и Порхуна оставлена без изменений.