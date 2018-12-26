"Суд" оккупированного Крыма отказал в апелляции почти всем украинским морякам

Новости Украины: Подконтрольный РФ суд Крыма отказал в апелляции 20 морякам.

В среду так называемый верховный суд Крыма закончил рассматривать жалобы на арест 20-ти из 24-х украинских моряков. Апелляция, кроме сокращения срока ареста военнопленных на один день, осталась неудовлетворенной. Об этом в Facebook сообщает правозащитный сайт "Крымский процесс".

"Сегодня, 26 декабря, в Верховном суде Крыма состоялись судебные заседания по рассмотрению пяти последних жалоб на арест украинских моряков: капитана катера "Никополь" Богдана Небылицы, капитана буксира "Яны Капу" Олега Мельничука, командира дивизиона ВМСУ Дениса Гриценко, а также матросов Олега Семидоцкого и Юрия Безьязычного. Все решения, как и решения на предыдущие апелляционные жалобы, идентичны - суд сокращает срок содержания под стражей с 25 до 24 января, оставляя в остальном жалобы без удовлетворения", - сообщает "Крымский процесс".

По данным организации, традиционно "суд", как и при рассмотрении предыдущих жалоб, не принял позицию защиты о том, что все захваченные украинские моряки, согласно международным нормам, являются военнопленными, и согласно Женевской конвенции, их запрещено держать в тюремных условиях следственного изолятора.

Сегодняшние решения по апелляциям принимали судьи Сергей Рубанов, Игорь Крючков, Татьяна Мельник и Алексей Последов.

Таким образом, уточняет "Крымский процесс", на сегодня "верховный суд" Крыма отклонил все 20 поступивших апелляционных жалоб на арест украинских моряков.

По данным правозащитников, до настоящего времени в "Верховный суд" Крыма не поступили апелляционные жалобы от 4-х из 24-х захваченных украинских моряков.

"Это раненые при обстреле Андрей Эйдер, Андрей Артеменко и Василий Сорока, а также старшей матрос буксира "Яны Капу" Владимир Терещенко. Их адвокаты по назначению не подали апелляционные жалобы на арест своих подзащитных", - сообщает "Крымский процесс", уточнив, что после ранения Андрей Эйдер, Андрей Артеменко и Василий Сорока находились в больнице №1 в Керчи и меру пресечения им избирал Керченский городской суд.

При этом адвокаты по соглашению, которые должны были принимать участие в деле, утверждали, что следователь ФСБ намеренно не сообщил им о времени назначенного судебного заседания. В связи с этим интересы раненых моряков представлял адвокат по назначению, не подавший в срок апелляционную жалобу. Мера пресечения Владимиру Терещенко, интересы которого в Киевском "райсуде" Симферополя также представлял адвокат по назначению, аналогично не была оспорена.

Напоминаем, что российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия захватили в районе Керченского пролива украинский рейдовый буксир "Яны Капу", а также малые бронированные артиллерийские катера Военно-морских сил ВСУ "Бердянск" и "Никополь". Украинские суда направлялись из Одессы в Мариуполь. После захвата буксир и катера отконвоировали в Керчь.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).В ответ на российскую угрозу депутаты 26 ноября проголосовали за введение военного положение в 10 областях Украины, которое вступило в действие 28 ноября.