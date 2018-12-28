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Меркель и Макрон призвали освободить украинских моряков до Нового года

Меркель и Макрон призвали освободить украинских моряков до Нового года
15:43 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон призвали Москву немедленно и безоговорочно освободить всех незаконно задержанных моряков.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон приветствуют соглашение о рождественском перемирии на Донбассе и призвали Москву освободить незаконно задержанных украинских моряков и обеспечить свободное судоходство в Керченском проливе и Азовском море. Текст совместного заявления французского президента и немецкого канцлера огласила в пятницу на брифинге в Берлине представитель федерального правительства Ульрике Деммер.

"Мы приветствуем то, что Трехсторонняя контактная группа 27 декабря договорилась об установлении стабильного, устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня на востоке Украины… Мы призываем стороны к выполнению своих обязательств, а также к ответственности в интересах затронутого цивильного населения", - сказала Деммер.

С точки зрения Берлина и Парижа, перемирие по случаю праздников православного Рождества и Нового года должны стать поводом для обеих сторон сконцентрироваться на нуждах мирного населения, которое страдает от этого конфликта и его последствий.

Также президент Франции и канцлер ФРГ коснулись ситуации с правами человека в аннексированном Россией Крыму, а также инцидента с применением Россией военной силы в Керченском проливе и попыткам контроля в Азовском море.

"Это очень беспокоит нас", - говорится в заявлении Меркель и Макрона.

Они требуют от Москвы обеспечения беспроблемного и безопасного прохождения для всех кораблей через Керченский пролив, а также немедленного и безоговорочного освобождения всех незаконно задержанных украинских моряков.

"Они также должны встретить грядущие праздники в кругу своей семьи", - подчеркнули два лидера.

Министр обороны анонсировал множество проходов через Керченский пролив

Меркель и Макрон также напомнили о необходимости выполнения всех пунктов Минских соглашений. Как сообщалось, подгруппа по безопасности Трехсторонней контактной группы договорилась о введении режима тишины в зоне боевых действий на Донбассе с 29 декабря.

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Ангела Меркель, Москва, Освобождение, Призыв, Украинские моряки, Эммануэль Макрон.
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