Аваков готов дать показания в РФ в обмен на экстрадицию Януковича

Новости Украины: Министр внутренних дел Арсен Аваков готов дать показания в СК РФ по делу о препятствовании голосования на выборах в Крыму в обмен на экстрадицию Януковича.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Следственный комитет России проводит в отношении него уголовное расследование в связи с его попытками не допустить проведение выборов президента РФ в аннексированном Крыму и просит Генеральную прокуратуру Украины о помощи в расследовании этого дела.

"Россия попросила ГПУ о помощи в уголовном расследовании против Авакова (документы) – еще одно уголовное дело в России", - написал А.Аваков на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

Министр отметил, что уголовное дело связано с его решением не допустить на территории Украины проведения выборов страной-агрессором, аннексировавшей Крым и начавшей военный конфликт на Донбассе.

"Решение было принято в соответствии с официальной нотой МИД Украины, в которой выражалось требование к РФ не проводить свои выборы на украинской территории - в Украинской автономной республике Крым и украинских городах Симферополь и Севастополь. Вот такое обвинение предъявляет Следственный комитет России гражданину Украины Арсену Авакову", – написал глава МВД Украины.

По словам А.Авакова, эти уголовные дела против него в России открываются "в силу политической целесообразности с точки зрения путинского режима". "Но по той же причине каждое такое дело считаю положительной оценкой качества моей работы на посту министра внутренних дел Украины", - отметил он.

"Комментирую появившиеся в СМИ документы по этому делу только по причине курьезности подхода: Генеральная прокуратура РФ выражает готовность оказывать ГПУ правовую помощь в расследовании дел, участниками которых являются Россия и Украина. В этом случае я готов дать показания по так называемому делу о препятствовании голосования на выборах Путина в обмен на экстрадицию гражданина Януковича", - написал А.Аваков.

"Надеюсь, Генеральная прокуратура Украины меня поддержит", - добавил министр.

Напомним, защита экс-президента Виктора Януковича ожидает, что суд по делу о его госизмене объявит приговор в конце 2018 года. Он подчеркнул, что это только адвокатские расчеты, но официально защите еще не сообщали о дате оглашения решения. Адвокат Януковича заявил, что это будет 29 декабря или где-то 2-3 января.