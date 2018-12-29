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Ельченко назвал 3 главных шага, которые ускорят достижение мира в Украине
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Ельченко назвал 3 главных шага, которые ускорят достижение мира в Украине

Ельченко назвал 3 главных шага, которые ускорят достижение мира в Украине
10:12 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко назвал главные шаги, которые должны ускорить достижение мира в Украине.

Первоочередными шагами, которые способны ускорить достижение мира в Украине, является укрепление международной коалиции в поддержку Украины, продолжение и усиление санкций против России, укрепление обороноспособности Украины. Такое мнение в эксклюзивном интервью выразил Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

Дипломат в очередной раз опроверг существование якобы "усталости от Украины", и отметил, что первоочередным шагом для ускорения мира является укрепление коалиции для противостояния России.

"Она (коалиция в поддержку Украины - прим. ред.) уже фактически существует, но ее необходимо поддерживать и укреплять", - отметил он.

Ельченко объяснил, что с первого следует и второй необходимый шаг - продолжение и усиление санкций против России.

"Сколько бы они не говорили, что Россия, дескать, даже лучше себя чувствует под режимом санкций - это свидетельствует только о том, что до сих пор не задействованы все ресурсы, которых еще очень много. Это и отключение от системы SWIFT, и персональные точечные санкции, замораживание счетов ... Я думаю, что если бы сегодня заморозить у пары сотен людей, которые входят в верхушку России, их счета в США и ЕС, мы услышали бы совершенно другой разговор ", - сказал он.

Дипломат отметил, что в современном, финансово прозрачном мире, каждый человек находится словно под микроскопом, а поэтому узнать сколько у кого лежит денег в западных банках - несложно. Он также призвал к более жестким ограничениям свободы передвижения россиян, в отношении которых введены санкции.

"В новом пакете американских санкций, который сейчас рассматривается, говорится, в частности, о запрещении рейсов "Аэрофлота" в США. Это уже конкретный шаг. Еще можно ужесточить визовый режим. Ибо легко сидеть в Москве и рассказывать о провокациях Украины, а на выходные летать в Париж отовариваться либо в Лондон. Если не смогут летать - останутся Таганрог и Воронеж. Там тоже есть магазины. Попробуют там скупиться ", - объяснил Ельченко.

Третьим необходимым шагом для быстрого достижения мира в Украине дипломат назвал усиление обороны Украины.

"Третье, уже сугубо наша задача - это укрепление нашей обороноспособности", - отметил он.

Напомним, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции согласовало Порядок контроля за поступлением, учетом и использованием средств избирательных фондов кандидатов на пост Президента Украины. Основной целью принятия Порядка является выявление фактов нарушения законодательства по вопросам формирования и использования средств избирательных фондов, а также определение механизма взаимодействия органов контроля между собой и с распорядителями счетов избирательных фондов.

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Владимир Ельченко, Санкции против РФ, Достижение мира в Украине, Первоочередные шаги.
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