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Кулеба: РФ в 2018 году усилила атаки на Совет Европы

Кулеба: РФ в 2018 году усилила атаки на Совет Европы
13:17 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба отметил, что в текущем году атаки со стороны России усилились.

Украина вместе с партнерами в 2018 году успешно противостояла попыткам России оказывать давление на Совет Европы и вернуться в ПАСЕ, и Киев будет делать это и в следующем году. Об этом в комментарии собственному корреспонденту Укринформа в Страсбурге заявил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба, говоря об итогах деятельности в 2018 году и задачах на 2019-й.

"В 2018 году атаки на Совет Европы усилились. Организация переживает кризис доверия и адекватности вызовам, которые стоят перед этой важной организацией. Но в этом году Украине вместе с партнерами удалось пресечь попытку положить Совет Европы в прокрустово ложе России", - подчеркнул дипломат.

Среди других достижений украинской дипломатии Кулеба отметил принятие нового Плана действий Совета Европы для Украины.

"Это реальная поддержка украинским реформам и помощь в выполнении Соглашения об ассоциации между ЕС и нашим государством", - отметил постоянный представитель Украины при СЕ.

По убеждению Кулебы, в следующем году давление на Совет Европы продолжится.

"Украина будет поддерживать организацию. Будем отражать очередные попытки вернуть Россию в ПАСЕ, работать над привлечением механизмов СЕ к защите прав наших политзаключенных и военнопленных в России и на оккупированных территориях, укреплять проукраинскую коалицию", - подчеркнул постпред.

Как сообщалось, зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы будет проходить 21-25 января 2019 года. 

Напомним, во время визита делегации Центральной избирательной комиссии в Страсбург был заключен первый в истории Меморандум о сотрудничестве между ЦИК и Советом Европы. Меморандум предусматривает содействие созданию и учреждение деятельности региональных отделений Комиссии, разработку нормативной базы их функционирования, а также использование новых технологий в избирательном процессе в соответствии с европейскими избирательными стандартами и надлежащими практиками; дальнейшее усовершенствование качества списков избирателей и регистрации избирателей и прочее.

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Украина, Совет Европы, РФ, Атаки, Дмитрий Кулеба.
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