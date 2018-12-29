ГУР: РФ готовит провокацию на Донбассе с применением химоружия

Новости Украины: В Министерстве обороны сообщили о подготовке со стороны России провокации на Донбассе с использованием химического оружия, чтобы дискредитировать Украину.

Россия готовит провокацию на Донбассе с применением химического оружия с целью обвинении в этом украинские силы, заявляют в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

"В настоящее время ГУР отмечает ряд признаков, указывающих на подготовку Россией диверсионно-террористического акта с применением химически опасных отравляющих веществ… В середине декабря на Донбасс прибыла группы российских специалистов по химическим, боевым и отравляющим веществам. В составе группы есть не только военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации, но и представители специальных служб, и в частности ФСБ России", - сообщил представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий на брифинге в Киеве в субботу.

По его словам, РФ хочет использовать наличие на оккупированной территории Донбасса предприятий с опасным производством, в частности, где хранятся запасы отравляющих веществ (хлора и аммиака). Использованию химического оружия могут способствовать погодные условия, которые усиливают стойкость отравляющих веществ, в частности хлора.

В.Скибицкий сообщил, что оккупационные войска на Донбассе готовятся к действиям в условиях химического заражения. Так, из РФ дополнительно завезены средства химзащиты для незаконных вооруженных формирований.

"При этом российские спецслужбы цинично рассчитывают на значительное количество жертв среди мирного населения, что обеспечит соответствующий резонанс и внимание международного сообщества", - отметил В.Скибицкий.

По его словам, в дальнейшем это будет преподноситься российскими пропагандистами, как использование украинскими силовыми структурами химического оружия против жителей Донбасса.

Представитель ГУР отметил, что Россия пытается использовать весь арсенал информационно-политической пропаганды для дискредитации Украины перед международным сообществом. По его словам, аналогичная схема использовалась Россией перед химической атакой в Сирии в районе Алеппо.